위치 확인 어려웠던 숲길에도 '주소' 생긴다

담양 병풍산 숲길 등 5개 시군 15개 구간

도민 안전·편의성 향상…관광인프라 구축

전남 5개 시군 15개 구간의 등산로, 둘레길, 탐방로 등에 도로명이 부여됐다. 사진은 고흥 팔영산 편백치유의 숲길. 전남도 제공

전라남도는 도민의 안전과 편의성을 높이고, 시군별로 특색을 살린 도로명을 관광자원으로 활용해 지역 브랜드를 강화하고자 5개 시군 15개 구간의 등산로, 둘레길, 탐방로 등에 도로명을 부여한다.

최근 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스의 글로벌 흥행으로 기존 쇼핑 중심 관광에서 벗어나 한국의 자연과 문화를 직접 체험하려는 수요가 늘면서 '케이-등산', '케이-트레킹'에 대한 관심도 높아지고 있다.

이에 전남도는 외국인이 남산, 설악산 등 유명산 뿐 아니라 지역 숲길을 따라 걷는 트레킹 코스를 즐기며 한국의 사계절과 풍경을 체험하도록 지속해서 숲길에 도로명을 부여하고 관리할 계획이다.

기존에는 숲길이 지도나 내비게이션에 명확히 표시되지 않아 방문객이 찾는 데 어려움을 겪었지만, 도로명 부여로 누구나 쉽게 위치를 확인할 수 있어 접근성이 크게 향상돼 안전사고 시 빠른 대응이 가능하게 됐다.

숲길 주변의 공중화장실, 쉼터, 안내소 등 각종 시설에 주소를 부여할 수 있어 관리가 체계적으로 이뤄지고, 보다 편리하게 이용하게 됐다.

도로명이 부여된 숲길은 ▲여수시 고락산둘레길 ▲담양군 병풍산 숲길 ▲고흥군 팔영산 편백 치유의 숲길 ▲강진군 보은산길 ▲영광군 불갑저수지 물멍길, 불갑테마공원 상사화길, 상사화1길로 관광객이나 가족 단위 방문객에게 유용한 정보가 될 것으로 기대된다.

문인기 전남도 건설교통국장은 "숲길에 도로명을 부여하는 것은 단순한 행정 절차를 넘어, 도민의 안전과 삶의 질을 높이는 중요한 정책"이라고 말했다.





