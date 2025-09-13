본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

양산시, BNK금융그룹 희망나눔재단 온누리상품권 기부받아

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.13 08:37

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

추석 앞두고 온누리상품권 1만원권 3000매 3000만원 상당

BNK금융그룹 희망나눔재단은 추석을 앞두고 온누리상품권 1만원권 3000매(3000만원 상당)를 양산시에 기부했다.

BNK금융그룹이 양산시에 온누리상품권을 기부하고 있다. 양산시 제공

BNK금융그룹이 양산시에 온누리상품권을 기부하고 있다. 양산시 제공

AD
원본보기 아이콘

BNK금융그룹 희망나눔재단은 나눔사업의 일환으로 설과 추석 명절에 온누리상품권·명절꾸러미(생필품)를 기부하고 있으며, 장학, 교육, 문화예술체육 분야의 사업으로도 꾸준한 사회공헌활동을 펼치고 있다.


나동연 시장은 "BNK금융그룹의 온누리상품권 기부는 명절을 맞은 어려운 이웃들에게 큰 힘이 되고, 지역경제의 활성화에도 기여하는 선순환 구조가 될 것"이라며 "끊임없는 나눔과 사회적 책임 활동에 깊이 감사드리고, 앞으로도 더 많은 기업이 지역사회와 함께 성장해 나가기를 기대한다"고 말했다.

기탁된 성금품은 관내 저소득층 600가구에 전달될 예정이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는? "하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언제 들어오나요?"…2시간 만에 완판된 김희선 와인

"돈 벌려고 돈 쓴다"…사교육비 연 455만원 쓰는 취준생들

"0세 영아도 월세 받는 건물주"…미성년자 3313명 임대소득 594억 '역대 최대'

"창문 내리고 빤히…" 고속道 가면남 정체는 '외국인 교사'

삼계탕 30인분 예약 '노쇼'…식당 사장님의 아름다운 대처

"내 미모의 비결은 한국"…한 달 동안 뭘 하길래?

올해 신종사기범죄 9568건…절반도 못 잡았다

새로운 이슈 보기