이재명 대통령 "안보 못지않게 장병의 생명도 중요"

이재명 대통령은 "확고한 안보 유지 못지않게 장병들의 생명과 건강도 매우 중요하다"며 "훈련은 실전처럼 하되 늘 안전을 최우선해야 한다"고 당부했다.

안귀령 대통령실 부대변인은 12일 서면 브리핑을 통해 이같이 밝혔다. 이 대통령은 이날 강원지역 간담회에 이어 강원 화천군의 육군 제7보병사단 칠성전망대를 방문하고, 비무장지대(DMZ) 인근과 감시초소(GP) 등을 바라보며 군 대비 태세를 점검했다.

이후 이 대통령은 최신식 병영 막사 공사 현장을 둘러보고 장병들이 조금 더 나은 환경에서 생활할 수 있기를 기대한다며 물 공급 등에 문제는 없는지 꼼꼼하게 챙겼다고 안 부대변인은 전했다.

이 대통령은 "제7보병사단 장병들의 희생과 헌신, 노고 덕분에 대한민국 국민들이 평화로운 일상을 누리고 있다"며 "장병들을 보니 든든하고 한편으로는 미안하기도 하다"고 말했다. 또 "어려운 여건에서도 국토방위의 신성한 의무를 수행하고 있다"고 격려했다.

이번 방문에는 안규백 국방부 장관과 곽태신 국방비서관 등이 함께했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



