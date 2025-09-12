강미정 "조국혁신당, 복귀 고려안해…정중히 사양"

강미정 "피해자 안전하게 보호받는 것이 우선"

조국 비대위원장, 복당 등 요청했지만 거절당해

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 당내 성비위 문제를 제기하며 탈당한 강미정 전 대변인의 복당을 요청했지만, 거절당했다. 강 전 대변인은 "복당은 고려하지 않고 있다"면서 "정중히 사양한다"고 밝혔다.

강 전 대변인은 12일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "저의 의사는 이미 충분히 밝힌 바 있다"면서 "그럼에도 다시 권유해 주신 데 대하여는 감사드린다. 그 뜻을 정중히 사양한다"고 했다.

그는 같은 글에서 혁신당 내 성비위 사건과 관련해 피해자 보호를 요구했다. 강 전 대변인은 "지금 필요한 것은 특정인의 이름을 반복해 거론하는 일이 아니라, 피해자들이 안전하게 보호받는 일"이라며 "제 이름이 불려지는 것조차 또 다른 상처로 이어지고 있음을 헤아려 주시기 바란다"고 했다.

그는 "특히 피해자들과 함께해온 강미숙 고문에 대한 모욕적이고 부당한 언행은 즉시 멈춰주시기를 바란다"며 "피해자와 그 조력자를 향한 공격은 피해자 보호의 기반을 무너뜨리는 또 다른 2차 가해이며, 이는 결코 용인될 수 없다"고 했다. 이어 "피해자 보호와 회복을 최우선에 두어야 한다"며 "지금까지 당 내부에서 은밀히 혹은 공공연히 행해졌던 2차 가해에 대해서도 철저한 조사와 책임 있는 조치가 이루어지기를 강력히 요청한다"고 했다.

앞서 혁신당은 언론 공지를 통해 "조 비대위원장은 강 전 대변인이 다시 대변인으로 활동하기를 원한다는 입장을 일관되게 갖고 있다"며 "당으로 돌아오겠다는 마음을 가질 수 있도록 진심을 다해 노력하겠다"고 했다. 이어 "조 비대위원장은 강미정 전 대변인이 원하는 때에 언제든지 만나고 싶다"라고도 했다.





