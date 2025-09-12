본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

강미정 "조국혁신당, 복귀 고려안해…정중히 사양"

나주석기자

입력2025.09.12 16:12

시계아이콘00분 43초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강미정 "피해자 안전하게 보호받는 것이 우선"
조국 비대위원장, 복당 등 요청했지만 거절당해

조국 조국혁신당 비상대책위원장이 당내 성비위 문제를 제기하며 탈당한 강미정 전 대변인의 복당을 요청했지만, 거절당했다. 강 전 대변인은 "복당은 고려하지 않고 있다"면서 "정중히 사양한다"고 밝혔다.


강 전 대변인은 12일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "저의 의사는 이미 충분히 밝힌 바 있다"면서 "그럼에도 다시 권유해 주신 데 대하여는 감사드린다. 그 뜻을 정중히 사양한다"고 했다.

조국 조국혁신당 비상대책위원장. 김현민 기자

조국 조국혁신당 비상대책위원장. 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

그는 같은 글에서 혁신당 내 성비위 사건과 관련해 피해자 보호를 요구했다. 강 전 대변인은 "지금 필요한 것은 특정인의 이름을 반복해 거론하는 일이 아니라, 피해자들이 안전하게 보호받는 일"이라며 "제 이름이 불려지는 것조차 또 다른 상처로 이어지고 있음을 헤아려 주시기 바란다"고 했다.

그는 "특히 피해자들과 함께해온 강미숙 고문에 대한 모욕적이고 부당한 언행은 즉시 멈춰주시기를 바란다"며 "피해자와 그 조력자를 향한 공격은 피해자 보호의 기반을 무너뜨리는 또 다른 2차 가해이며, 이는 결코 용인될 수 없다"고 했다. 이어 "피해자 보호와 회복을 최우선에 두어야 한다"며 "지금까지 당 내부에서 은밀히 혹은 공공연히 행해졌던 2차 가해에 대해서도 철저한 조사와 책임 있는 조치가 이루어지기를 강력히 요청한다"고 했다.


앞서 혁신당은 언론 공지를 통해 "조 비대위원장은 강 전 대변인이 다시 대변인으로 활동하기를 원한다는 입장을 일관되게 갖고 있다"며 "당으로 돌아오겠다는 마음을 가질 수 있도록 진심을 다해 노력하겠다"고 했다. 이어 "조 비대위원장은 강미정 전 대변인이 원하는 때에 언제든지 만나고 싶다"라고도 했다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…'천연 위고비' 정체는? "하루 세 잔만 마셔도 혈당·체중·염증 잡는다"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"언제 들어오나요?"…2시간 만에 완판된 김희선 와인

"돈 벌려고 돈 쓴다"…사교육비 연 455만원 쓰는 취준생들

"0세 영아도 월세 받는 건물주"…미성년자 3313명 임대소득 594억 '역대 최대'

"창문 내리고 빤히…" 고속道 가면남 정체는 '외국인 교사'

삼계탕 30인분 예약 '노쇼'…식당 사장님의 아름다운 대처

"내 미모의 비결은 한국"…한 달 동안 뭘 하길래?

올해 신종사기범죄 9568건…절반도 못 잡았다

새로운 이슈 보기