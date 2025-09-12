국립한글박물관, 부산서 '근대한글연구소' 순회전..."한글의 멋 살린 작품"

10월31일까지 부산문화회관서 개최

문화체육관광부 국립한글박물관은 부산문화회관과 함께 한글실험프로젝트 '근대한글연구소' 순회전을 오는 10월31일까지 공동 개최한다고 12일 밝혔다.

'근대한글연구소' 순회전이 열리는 부산문화회관 전시장 내부 전경. 국립한글박물관 제공 AD 원본보기 아이콘

한글실험프로젝트는 국립한글박물관이 여러 분야의 작가들과 협업해 예술 및 산업 콘텐츠로서 한글의 가치를 조명하는 전시이다. 이번 순회전에서는 근대 한글의 변화상을 주제로 제작한 시각 디자인, 가구, 공예, 패션, 영상 등 작품 21건을 선보인다.

전시 작품은 현재 디자인·예술 현장에서 활약하는 작가들이 국립한글박물관 소장품을 기반으로 창작했다. 근대 시기의 한글 표기에 대한 여러 고민과 근대 출판물에 나타난 한글 조합과 배열의 맵시, 한글 서체의 아름다움을 찾아볼 수 있다.

전시 기간 중, 부산시민회관 야외 광장에선 '2025 시민뜨락축제'가 열린다. 시민들이 일상에서 예술을 쉽게 접하고 즐길 수 있도록 마련된 문화예술행사로 매주 금요일 국악, 클래식, 재즈, 탱고, 탭댄스 등의 공연을 무료로 펼친다.

국립한글박물관은 한글문화 향유 기회 증진을 위해 공주, 김포, 구미, 강릉, 부산 등 7개 지역을 돌며 순회 전시를 개최하고 있다. 현재 세종시 박연문화관에서는 한글 국제 프레 비엔날레 연계 전시인 '오늘의 한글, 세종의 한글'을 개최 중이며, 오는 23일부터 팔도의 말맛을 소개하는 기획전시 '사투리는 못 참지!'를 제주돌문화공원 설문대할망전시관에서 개최한다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>