대홍기획, 가뭄 피해 강릉에 생수 1만병 기부

롯데칠성음료 아이시스 2ℓ짜리 전달



대홍기획은 강원 강릉시의 극심한 가뭄 피해 극복을 위해 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 121,600 전일대비 2,500 등락률 +2.10% 거래량 7,412 전일가 119,100 2025.09.12 10:16 기준 관련기사 사조그룹, 공시 첫해부터 '상생 낙제점'…하청업체 대금 절반만 현금 결제롯데칠성, '클라우드 논알콜릭' 모델로 셰프 안성재 발탁"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…'라떼' 얘기 된 소주 회식 전 종목 시세 보기 close 음료의 아이시스 2ℓ 생수 1만병을 기부했다고 12일 밝혔다.

김덕희 대홍기획 대표(가운데)를 비롯한 관계자들이 강릉시 가뭄 피해 극복을 지원하기 위해 생수 1만병을 전달한 뒤 기념촬영하고 있다. 대홍기획 제공 AD 원본보기 아이콘

대홍기획이 전달한 생수는 사회복지공동모금회와 강릉시청을 통해 급수 취약계층 등 긴급 지원이 필요한 지역에 전달될 예정이다.

대홍기획은 2023년부터 강릉에 롯데칠성음료 처음처럼&새로 브랜드 체험관을 구축·운영하며 지역사회와의 상생을 이어오고 있다. 김덕희 대홍기획 대표는 "강릉 시민들이 겪고 있는 불편과 어려움에 깊이 공감하며, 작지만 실질적인 도움이 되기를 바라는 마음으로 긴급 구호를 결정했다"며 "이번 기부가 나눔의 물결로 확산돼 하루빨리 강릉 지역의 어려움을 극복하는 데 힘이 되기를 바란다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>