대홍기획, 가뭄 피해 강릉에 생수 1만병 기부

김흥순기자

입력2025.09.12 10:05

롯데칠성음료 아이시스 2ℓ짜리 전달

대홍기획은 강원 강릉시의 극심한 가뭄 피해 극복을 위해 롯데칠성 음료의 아이시스 2ℓ 생수 1만병을 기부했다고 12일 밝혔다.


김덕희 대홍기획 대표(가운데)를 비롯한 관계자들이 강릉시 가뭄 피해 극복을 지원하기 위해 생수 1만병을 전달한 뒤 기념촬영하고 있다. 대홍기획 제공

김덕희 대홍기획 대표(가운데)를 비롯한 관계자들이 강릉시 가뭄 피해 극복을 지원하기 위해 생수 1만병을 전달한 뒤 기념촬영하고 있다. 대홍기획 제공

대홍기획이 전달한 생수는 사회복지공동모금회와 강릉시청을 통해 급수 취약계층 등 긴급 지원이 필요한 지역에 전달될 예정이다.

대홍기획은 2023년부터 강릉에 롯데칠성음료 처음처럼&새로 브랜드 체험관을 구축·운영하며 지역사회와의 상생을 이어오고 있다. 김덕희 대홍기획 대표는 "강릉 시민들이 겪고 있는 불편과 어려움에 깊이 공감하며, 작지만 실질적인 도움이 되기를 바라는 마음으로 긴급 구호를 결정했다"며 "이번 기부가 나눔의 물결로 확산돼 하루빨리 강릉 지역의 어려움을 극복하는 데 힘이 되기를 바란다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
