맘스터치, 몽골에 '맘스피자' 진출…"QSR 플랫폼 해외 진출 가속화"

구은모기자

입력2025.09.12 09:12

수정2025.09.12 09:16

일본 이어 두번째 해외 진출
현지 숍앤숍 매장 7개점까지 확대

맘스터치는 몽골 울란바토르 중심부에 위치한 마스터 프랜차이즈(MF) 10호점과 12호점에서 '맘스피자' 숍앤숍 판매에 돌입했다고 12일 밝혔다. 현지 맘스피자 숍앤숍 매장은 연내 7개 점까지 늘릴 계획이다. 지난 2월 일본 시부야에 이은 맘스피자의 두 번째 해외 진출 사례다.


맘스터치는 몽골 내 기존 점포들을 연내 피자 숍앤숍(shop&shop) 형태로 리뉴얼을 추진하고, 향후 선보이게 될 신규 점포 또한 버거·치킨·피자를 모두 함께 판매하는 'QSR(퀵서비스레스토랑) 플랫폼'형 매장으로 출점할 계획이다.

맘스피자 숍앤숍 매장이 입점한 몽골 맘스터치 10호점 외관[사진제공=맘스터치]

맘스피자 숍앤숍 매장이 입점한 몽골 맘스터치 10호점 외관[사진제공=맘스터치]

맘스터치의 적극적인 몽골 내 피자 판매 배경에는 국내 숍앤숍 출점 모델에 대한 자신감과 함께 지난 5월 몽골 현지에서 진행한 맘스피자 소비자 조사의 긍정적 결과가 크게 작용했다.


당시 6일간 1038명을 대상으로 진행한 설문에서 싸이피자와 와우미트피자는 제품 선호도 1, 2위를 차지하며 맘스피자 시그니처 메뉴 7종에 대해 90%가 넘는 고객들이 맛과 풍미에 '만족한다'고 답했다.


맘스터치는 2023년 몽골 현지 기업과 MF 계약을 맺고 몽골 시장에 정식 진출한 후 도심 지역을 중심으로 매장을 공격적으로 늘리고 있다. 지난 6월 12호점 출점에 이어 연내 15호점까지 매장을 출점할 예정이다.

몽골에서 판매되는 맘스피자 메뉴는 한국 본사 제품 소스를 직접 수입해서 제조하며 본사 레시피와 거의 동일하게 피자를 제공해 국내와 동일한 수준의 맛을 유지한다. 맘스터치는 이번 피자 출시를 계기로 몽골 시장에서 전 연령대를 아우를 수 있는 브랜드로서의 입지를 더욱 강화할 계획이다.


맘스터치 관계자는 "맘스터치의 경쟁력 있는 다양한 메뉴를 한자리에서 즐길 수 있는 QSR 플랫폼 매장으로 운영돼 해외시장에서도 경쟁력 있는 토종 K-QSR 브랜드로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
