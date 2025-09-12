포스코인터, 美 알래스카 LNG 사업 참여 예비합의

포스코인터내셔널 포스코인터내셔널 047050 | 코스피 증권정보 현재가 49,700 전일대비 100 등락률 +0.20% 거래량 113,617 전일가 49,600 2025.09.12 10:06 기준 관련기사 4배 주식자금, 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로!포스코인터, 북미서 6000억원 규모 구동모터코어 수출 계약연 4%대 최저금리 주식자금 출시! 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지 전 종목 시세 보기 close 이 미국 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트에서 향후 20년간 LNG를 인수하는 조건의 예비 계약을 맺고 후속 검토에 나섰다.

12일 로이터 등 외신에 따르면 최근 포스코인터내셔널은 이탈리아 밀라노에서 열린 세계 최대 가스 전시회 '가스텍 2025'에서 미국 에너지 인프라 개발 기업인 글렌파른과 연간 100만t 규모 LNG를 20년간 공급받는 내용의 예비 합의서를 체결했다. 행사에는 이계인 포스코인터내셔널 사장과 브랜달 듀발 글렌파른 최고경영자(CEO)가 참석했다.

이번 계약에는 포스코가 알래스카 LNG 프로젝트의 가스 파이프라인 건설에 필요한 철강을 공급하는 조건도 포함됐다.

미국 알래스카 LNG 사업은 추정치만 440억달러(64조원) 수준의 대규모 프로젝트로다. 북극해 연안 프루도베이 가스전에서 채굴된 천연가스를 약 1300km 가스관을 통해 항구로 운송해 수출하는 사업이다. 그동안 트럼프 대통령은 한국 기업에 지분 투자, LNG 수입, 설계·조달·시공(EPC) 참여 등을 요청해왔다. 이에 가스전 개발 경험을 보유한 포스코인터내셔널이 LNG 구매에 나설 것으로 관측돼 왔다.

포스코인터내셔널 관계자는 "예비 합의서는 법적 구속력이 없는 의향서 형태"라며 "철강재 공급, LNG 오프테이크(구매자가 생산 전부터 물량을 사전에 구매하기로 약속하는 것) 등 협력사항에 대한 검증 결과 타당성과 수익성이 담보될 경우 최종 사업 참여 여부를 결정할 것"이라고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



