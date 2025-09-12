본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

포스코인터, 美 알래스카 LNG 사업 참여 예비합의

전영주기자

입력2025.09.12 08:50

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

포스코인터내셔널 이 미국 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트에서 향후 20년간 LNG를 인수하는 조건의 예비 계약을 맺고 후속 검토에 나섰다.


12일 로이터 등 외신에 따르면 최근 포스코인터내셔널은 이탈리아 밀라노에서 열린 세계 최대 가스 전시회 '가스텍 2025'에서 미국 에너지 인프라 개발 기업인 글렌파른과 연간 100만t 규모 LNG를 20년간 공급받는 내용의 예비 합의서를 체결했다. 행사에는 이계인 포스코인터내셔널 사장과 브랜달 듀발 글렌파른 최고경영자(CEO)가 참석했다.

이번 계약에는 포스코가 알래스카 LNG 프로젝트의 가스 파이프라인 건설에 필요한 철강을 공급하는 조건도 포함됐다.


포스코인터내셔널

포스코인터내셔널

AD
원본보기 아이콘

미국 알래스카 LNG 사업은 추정치만 440억달러(64조원) 수준의 대규모 프로젝트로다. 북극해 연안 프루도베이 가스전에서 채굴된 천연가스를 약 1300km 가스관을 통해 항구로 운송해 수출하는 사업이다. 그동안 트럼프 대통령은 한국 기업에 지분 투자, LNG 수입, 설계·조달·시공(EPC) 참여 등을 요청해왔다. 이에 가스전 개발 경험을 보유한 포스코인터내셔널이 LNG 구매에 나설 것으로 관측돼 왔다.


포스코인터내셔널 관계자는 "예비 합의서는 법적 구속력이 없는 의향서 형태"라며 "철강재 공급, LNG 오프테이크(구매자가 생산 전부터 물량을 사전에 구매하기로 약속하는 것) 등 협력사항에 대한 검증 결과 타당성과 수익성이 담보될 경우 최종 사업 참여 여부를 결정할 것"이라고 했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 산다" 사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

中노인에 구명조끼 양보한 한국 해경 사망…中 누리꾼 "국경 넘은 영웅"

"폰만 한 1㎏ 금괴로 집 1채 살 수도"…사상 최고치 금값에 日언론 전망

종 보전 3년 만에 결실, 서울대공원 '새끼 호랑이' 탄생 100일 맞아

"유튜버, 정치인 줄세우기" 소신 발언 곽상언... "응원 많이 받는다"

"통상압박 풀고 외국관광객↑" 국토부, 구글 지도반출 길터주나

美상무 "韓, 무역협정 수용하거나 관세내라…적합 비자 받았어야"

새로운 이슈 보기