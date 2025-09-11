김건희특검, '삼부 주가조작' 이기훈 구속영장…내일 심사 예정

자본시장법 위반 혐의

체포 하루 만에 첫 조사 후 곧바로 영장 청구

김건희 여사 관련 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 이기훈 삼부토건 부회장에 대해 구속영장을 청구했다.

특검팀은 이날 오후 7시42분께 자본시장법 위반 혐의로 이 부회장에 대한 구속영장을 서울중앙지법에 청구했다고 밝혔다. 이 부회장은 2023년 5월부터 9월까지 삼부토건 주가조작에 가담해 수백억원 상당의 부당이익을 취한 혐의(자본시장법 위반)를 받는다.

삼부토건은 2023년 5월 폴란드에서 열린 우크라이나 재건 포럼을 계기로 현지 지방자치단체와 각종 업무협약을 맺었다는 보도자료를 뿌려 재건 사업을 추진할 것처럼 투자자를 속였다는 게 특검팀 판단이다. 당시 우크라이나 재건주로 분류된 삼부토건은 2023년 5월 1000원대였던 주가가 2개월 뒤 장중 5500원까지 급등했다.

특검팀은 지난 7월 이 부회장에 대한 구속영장을 청구했다. 하지만 그는 같은 달 17일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하지 않고 도주·잠적했다가 전날 전남 목포에서 체포됐다. 이 부회장은 여러 대의 휴대전화와 데이터에그 등을 사용하면서 경기 가평, 전남 목포, 경북 울진, 충남, 경남 하동 등지의 펜션을 전전하는 방식으로 경찰과 특검의 추적을 따돌려온 것으로 알려졌다.

이 부회장의 구속 여부를 가리는 영장실질심사는 12일 서울중앙지법에서 열릴 것으로 보인다. 체포 상태 피의자의 영장심사는 지체 없이 열게 돼 있다.

특검팀 수사가 이 부회장을 고리로 김 여사에게로 향할 수 있다는 전망도 있다. 김 여사의 측근으로 지목된 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 삼부토건 주가 급등 전 메신저 단체 대화방에 '삼부 내일 체크'라는 메시지를 남긴 사실이 드러나면서 김 여사의 주가조작 연루 가능성이 제기됐다. 이 전 대표는 도이치모터스 주가조작 사건에서 김 여사의 계좌 관리를 맡은 인물이다. 하지만 특검팀은 별다른 단서를 찾지 못했고 이 전 대표를 변호사법 위반 혐의로만 기소했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



