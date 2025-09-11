인천 부평 아파트 거래량 상승 두산건설 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’ 관심

- 올 상반기 부평 아파트 거래량 전년 동기 대비 67.3% 큰 폭으로 늘어

- 7호선 역세권 ‘두산위브&수자인 부평 더퍼스트’ 9월 분양 관심

올해 상반기 인천 부평구 아파트 시장이 거래량 급증과 함께 뚜렷한 회복세를 보이고 있다. 특히, 약 5년 만에 부개동에 공급되는 신규 단지 '두산위브&수자인 부평 더퍼스트'가 9월 분양을 앞두고 있어 수요자들의 관심이 집중되고 있다.

한국부동산원 통계에 따르면 2025년 상반기(1~6월) 부평구 아파트 전체 거래량은 5,101건으로, 지난해 상반기 거래량인 3,049건에서 67.3% 증가했다. 특히 6월 한 달 거래량이 1,848건으로 전년 동월(500건) 대비 약 3.7배 급증하며 상승세를 주도했다.

이는 부평구만의 우수한 인프라에 수요자들이 꾸준히 몰리기 때문으로 분석된다. 교육·교통·생활 인프라가 압축된 부평은 7호선과 1호선 더블 노선, 수도권제1순환고속도로·경인고속도로 접근성 등 직주·학통 편의가 확실한 자족형 생활권이다.

각종 부동산 지표도 좋다. 국토부에 따르면 부평구는 아파트 미분양이 올 7월 기준 30여가구에 불과해 인천 전체 미분양의 1% 대 수준이다. 'e편한세상 부평 그랑힐스' 전용면적 84㎡는 8월 7억5,000만원에 거래되며, 1년 전보다 약 1억원 가량 상승했다. '해링턴 스퀘어 산곡역'은 올 상반기 전용면적 84㎡ 타입이 부평구 역대 최고가가 8억5,000만원이 넘었지만, 현재 대부분 계약을 마무리한 것으로 나타났다. 잔여 6세대를 대상으로 진행한 지난 8월 말 임의공급에서는 100건이 넘는 청약이 몰렸다.

이에 따라 올 상반기 아파트 거래 급증과 맞물려 신규 분양 기대감도 커지고 있다. 9월 부개4구역 주택재개발 정비사업을 통해 분양을 앞둔 '두산위브&수자인 부평 더퍼스트'가 그 주인공이다.

두산건설과 BS한양이 시공하는 두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 인천광역시 부평구 부개동 일원(부개4구역 주택재개발 정비사업)에 들어서며, 지하 2층~지상 최고 25층, 13개동, 총 1,299가구 대단지로 들어선다. 이 중 일반분양 물량은 전용면적 46㎡, 59㎡, 74㎡ 514가구다.

두산건설과 BS한양이 시공하는 이 아파트의 향후 단지의 가치를 끌어올릴 핵심 동력은 단연 압도적인 교통망이다. 특히 수도권광역급행철도(GTX) B노선은 부평 일대의 위상을 송두리째 바꿀 '게임 체인저'로 꼽힌다. 두산건설에 따르면 향후 GTX-B노선이 부평역에 개통되면, 인천 송도에서 남양주 마석까지 이어지는 노선의 중심에서 서울 핵심 도심까지의 물리적 거리가 획기적으로 단축된다.

현재 1시간 이상 소요되는 서울역, 용산, 여의도 등 주요 업무지구까지 빠르게 주파가 가능해져, 사실상 서울 생활권으로 편입되는 혁명적 변화를 맞게 된다. 이는 단순한 교통 편의성 증대를 넘어, 직주근접을 중시하는 수요자들에게 부평을 새로운 주거 대안으로 각인시키는 결정적 계기가 될 전망이다.

여기에 기존 '황금노선'으로 불리는 수도권 7호선 굴포천역을 도보로 이용할 수 있다는 점은 강남 접근성까지 확보했다는 의미다. 7호선을 통해 가산디지털단지는 물론, 고속터미널, 논현, 강남구청 등 강남 핵심 지역까지 환승 없이 한 번에 닿을 수 있다.

차량 이용자들을 위한 광역도로망 역시 빈틈이 없다. 단지 인근 수도권제1순환고속도로와 경인고속도로를 통해 서울 및 수도권 전역으로의 이동이 수월하다. GTX와 지하철, 광역도로망이 씨줄과 날줄처럼 엮여 완성되는 '사통팔달 교통 허브'의 입지는 향후 자산 가치 상승의 가장 확실한 보증수표가 될 것으로 보인다.

두산건설 분양 관계자는 "두산위브&수자인 부평 더퍼스트는 부평과 부천의 주요 인프라를 한 자리에서 누리는 더블시티 프리미엄을 품고, 굴포천역 역세권, 명문 학군 등 우수한 주거 여건을 갖춘 만큼 분양 전부터 수요자들의 기대감이 높은 상황이다"라며 "특히 부평구 부개동에서는 약 5년 만에 공급되는 신규 분양으로 인천에서 선호도 높은 두산건설과 BS한양 컨소시엄이 시공하는 만큼 지역을 대표할 수 있는 랜드마크 아파트로 선보일 수 있도록 최선을 다 하겠다"고 말했다.





