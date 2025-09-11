제6회 영덕군협회장기 생활체육 게이트볼대회 성료

어르신 신체·정신 건강, 지역 사회 건전한 교류의 장

경북 영덕군 게이트볼협회가 주최·주관하는 '제6회 영덕군협회장기 생활체육 게이트볼대회'가 지난 10일 달산면 게이트볼구장에서 성황리에 열렸다.

오전 10시에 열린 개회식은 많은 내빈이 참석해 참가 선수들과 인사를 나누며 대회의 시작을 함께 축하했다.

총 10개 팀이 참가한 이번 대회는 조별 예선을 통해 본선 진출팀이 가려졌으며, 치열한 본선 경기를 거쳐 오촌이 우승을, 팔각이 준우승을, 영해와 지품이 각각 장려상을 차지했다.

각 팀은 그동안 갈고닦은 기량을 발휘하며 수준 높은 경기를 선보였으며, 참가자들은 끝까지 최선을 다하는 모습으로 현장의 응원과 박수를 이끌었다.

김광열 군수는 "이번 대회를 통해 지역 어르신들의 우애와 소통이 더욱 깊어지는 계기가 된 것 같다"며 "앞으로도 어르신들의 건강한 여가 생활과 생활체육 활성화를 위해 지원을 아끼지 않겠다"라고 격려했다.

게이트볼은 집중력과 전략이 중요한 스포츠로, 특히 신체 활동과 두뇌 활동을 동시에 할 수 있어 어르신들에게 적합한 생활체육 종목으로 자리매김하고 있다.





