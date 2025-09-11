KB증권, 2025년 4급 신입직원 공개채용 실시

KB증권은 '2025년 4급 신입직원 공개채용'을 실시한다고 11일 밝혔다.

원서 접수는 국내외 대학 졸업예정자 및 기졸업자를 대상으로 이달 25일까지 KB증권 채용 홈페이지에서 진행된다.

모집 분야는 ▲기업금융(IB) ▲세일즈&트레이딩(S&T, 국내외 유가증권 등의 영업 및 운용) ▲프라이빗뱅커(PB) ▲IT ▲인공지능(AI) ▲디지털 6개 분야이며 서류전형을 시작으로 AI 역량검사, 1차·2차 면접을 거쳐 최종 합격자를 선발한다.

KB증권은 채용의 신뢰성을 높이고 공정성을 강화하고자 직무 수행과 무관한 개인정보를 전형과정에서 활용하지 않는 블라인드 채용을 지속적으로 시행하고 있다.

이번 공개채용의 채용일정, 모집분야, 지원자격 등 세부 사항은 KB증권 채용 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





