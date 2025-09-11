본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

KB증권, 2025년 4급 신입직원 공개채용 실시

송화정기자

입력2025.09.11 09:20

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KB증권은 '2025년 4급 신입직원 공개채용'을 실시한다고 11일 밝혔다.

KB증권, 2025년 4급 신입직원 공개채용 실시
AD
원본보기 아이콘

원서 접수는 국내외 대학 졸업예정자 및 기졸업자를 대상으로 이달 25일까지 KB증권 채용 홈페이지에서 진행된다.


모집 분야는 ▲기업금융(IB) ▲세일즈&트레이딩(S&T, 국내외 유가증권 등의 영업 및 운용) ▲프라이빗뱅커(PB) ▲IT ▲인공지능(AI) ▲디지털 6개 분야이며 서류전형을 시작으로 AI 역량검사, 1차·2차 면접을 거쳐 최종 합격자를 선발한다.

KB증권은 채용의 신뢰성을 높이고 공정성을 강화하고자 직무 수행과 무관한 개인정보를 전형과정에서 활용하지 않는 블라인드 채용을 지속적으로 시행하고 있다.


이번 공개채용의 채용일정, 모집분야, 지원자격 등 세부 사항은 KB증권 채용 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

李 대통령 '서민 대출 15.9% 잔인' 발언…이준석·한동훈 "포퓰리즘, 신용 근간 무너져"

'尹 파면' 문형배 "대법관 늘리자며 4심제는 모순…사법개혁도 신중해야"

'트럼프 지지' 보수활동가연설 중 암살…트럼프 "애도"

SK하이닉스, '세계 최초' 고성능 모바일 낸드 솔루션 공급

새로운 이슈 보기