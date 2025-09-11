본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

이달 10일까지 수출 3.8%↑…對미 수출은 8.2% 줄어(상보)

세종=주상돈기자

입력2025.09.11 09:15

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

관세청, 9월 1~10일 수출입 현황

이달 1~10일 반도체와 선박 수출 호조와 조업일수 증가에 전체적으로 4% 가까운 증가세를 보였다. 다만 미국 관세 여파에 미국으로의 수출은 8% 넘게 줄었다.


11일 관세청이 발표한 9월 1~10일 수출입 현황에 따르면 수출액은 192억달러로 전년 동기 대비 3.8% 증가했다.

경기 평택항. 강진형 기자

경기 평택항. 강진형 기자

AD
원본보기 아이콘

조업일수 증가가 수출 플러스를 견인했다. 이달 10일까지 조업일수는 8.5일로 지난해 같은 기간보다 1일 많았다. 이를 고려한 일평균 수출액은 22억6000만달러로 8.4% 줄었다.


품목별로는 전년 동기 대비 반도체(28.4%)와 선박(55.3%), 자동차 부품(2.1%) 등은 증가, 승용차(-1.9%), 석유제품(-21.1%) 등은 감소했다. 미국으로의 수출은 8.2% 줄었다. 유럽연합(EU)으로의 수출도 21.6% 감소했다. 반면 중국(0.1%)과 베트남(24.0%), 대만(31.2%) 등은 늘었다.


이달 1~10일 수입액 204억달러로 전년 동기 대비 11.1% 증가했다. 반도체(6.6%)와 기계류(17.6%), 가스(49.3%), 반도체 제조장비(55.9%) 등의 수입은 늘었고, 원유(-0.9%) 등은 줄었다. 국가별로는 중국(16.2%)과 EU(4.9%), 미국(4.7%), 일본(8.1%), 대만(5.3%), 베트남(23.3%) 등 10대 주요국 수입이 모두 증가했다.

무역수지는 12억2600만달러 적자를 기록했다. 이를 포함한 올해 누적 무역흑자 규모는 396억8100만달러가 됐다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?"50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

사륜 HEV 연비 20㎞/ℓ… 날렵함에 효율 더한 프리우스

李 대통령 '서민 대출 15.9% 잔인' 발언…이준석·한동훈 "포퓰리즘, 신용 근간 무너져"

'尹 파면' 문형배 "대법관 늘리자며 4심제는 모순…사법개혁도 신중해야"

'트럼프 지지' 보수활동가연설 중 암살…트럼프 "애도"

SK하이닉스, '세계 최초' 고성능 모바일 낸드 솔루션 공급

새로운 이슈 보기