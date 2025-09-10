제주서 약물 빼돌린 40대 간호사, 7세 아들과 숨진채 발견

제주에서 40대 여성이 자신이 근무하던 병원에서 가져온 약물을 아들에게 주사해 숨지게 한 뒤 스스로 목숨을 끊은 사건이 발생했다.

10일 제주동부경찰서에 따르면 지난 9일 오전 7시38분쯤 제주시 삼도동의 한 주택에서 40대 여성과 7세 아들이 숨진 채 발견됐다. 이 여성은 제주의 한 병원 수간호사로 경찰은 평소 우울증을 앓던 이 여성이 병원에서 빼 온 약물을 아들과 자신에게 투여한 뒤 스스로 목숨을 끊은 것으로 추정하고 있다.

범행에 쓰인 약물은 정맥에 직접 주입하면 심정지를 일으킬 수 있는 치명적인 약물이나 마약류로 관리되지 않아 사각지대에 놓여있다.

경찰 조사 결과 생활고나 가정불화, 아동학대 정황은 확인되지 않았다. 경찰은 부검을 통해 사망 원인을 규명하고 해당 약물의 반출 과정에서 불법성이 있었는지도 살펴볼 계획이다.

앞서 지난해 1월 전북의 한 종합병원 간호사가 해당 약물을 주사해 숨진 사건이 있었고 같은 해 2월에는 서울의 한 요양병원 원장이 환자에게 이 약물을 투여해 숨지게 한 혐의로 송치되기도 했다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



