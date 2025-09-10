"여성스러운 가녀린 몸" 공개회의서 여성 외모 평가한 제주도의원

이정엽 의원, 성평등여성정책관 상대로 발언

"불쾌했다면 정중히 사과…앞으로 안할 것"

제주도의회 회의에서 한 도의원이 여성 공직자를 상대로 한 질의 과정에서 외모 관련 발언을 해 물의를 빚었다.

이정엽 제주도의회 의원. 제주도의회 생중계 영상 캡처 AD 원본보기 아이콘

10일 제주도의회 제442회 임시회 보건복지안전위원회 회의에서 국민의힘 이정엽 제주도의원은 이은영 제주도 성평등여성정책관을 상대로 질의를 시작하며 "여성스러운 가녀린 몸을 갖고 항상 고생을 많이 하신다"고 말했다. 이 의원은 지난해 논란이 있었던 김만덕상의 문제점이 잘 보완된 것 같다고 언급하는 과정에서 사안과 관계없는 외모 발언을 했다.

이에 이 정책관이 "이왕이면 업무로 칭찬해 주시면 더 좋을 것 같다"며 에둘러 불편한 의사를 표현했지만, 이 의원은 "웃으면 더 좋을 것"이라고 반응했다. 공식 석상에서 외모 평가 및 성별 고정관념이 담긴 발언을 한 데 이어, 여성 공직자에게 '웃음'을 강요했다는 지적이 나올 수 있는 발언을 한 셈이다.

결국 이 의원의 질의가 끝난 후 현길호 보건복지안전위원장은 이 정책관에게 "업무 외적인 질의 과정에서 표현 때문에 불편함이 있으시면 얘기를 하시면 좋을 것 같다"고 말했다. 그러자 이 정책관은 "말씀하실 때 외모에 대한 평가보다는 업무에 대해서 말씀해 주시면 도움이 될 것 같다"고 답했다.

이 의원은 그제야 "외모에 대한 발언을 한 부분에 대해서는 불쾌하셨다면 제가 정중하게 사과드리겠다"며 "존경과 안타까움 차원에서 말씀드린 것"이라고 해명했다. 또 "앞으로 그런 표현을 사용하지 않도록 하겠다"고 말했다.

이에 이 정책관이 "다음에 그렇게 하지 않을 것이라고 믿고 기분 좋게 다음을 기약하겠다"며 사과를 받아들여 상황은 일단락됐다.

한편 고용노동부 '직장 내 성희롱 예방 대응을 위한 안내서' 등에 따르면 업무 관련성이 있는 상황에서 원하지 않는 외모에 대한 평가나 성적인 비유, 신체 부위를 언급하는 행위는 직장 내 성희롱에 해당한다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



