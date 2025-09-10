본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

화순군의회, 의원·직원 대상 '청렴교육'

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.10 18:06

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이지문 강사 초청…청탁금지법 등 강의

전남 화순군의회(의장 오형열)는 10일 의회 소회의실에서 의원과 의회사무과 직원을 대상으로 청렴 교육을 실시했다.

화순군의회가 10일 의회 소회의실에서 의원과 의회사무과 직원을 대상으로 청렴교육을 실시했다. 화순군의회 제공

화순군의회가 10일 의회 소회의실에서 의원과 의회사무과 직원을 대상으로 청렴교육을 실시했다. 화순군의회 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 교육은 군민 눈높이에 맞춘 투명하고 공정한 의정활동을 실현하고, 청렴 문화 정착을 위한 실천적 방안을 모색하기 위해 마련됐다.


이날 교육은 이지문 전문 강사를 초청해 진행됐으며, '청탁금지법', '공직자 행동강령', '갑질 예방', '이해충돌 방지' 등 구체적 사례를 중심으로 강의가 이어졌다.

실제 의정 현장에서 발생할 수 있는 상황을 예시로 들어 교육 효과를 높였으며, 강의 이후에는 질의응답 시간을 통해 상황별 대처 방안과 제도 개선 의견을 활발히 나눴다.


오형열 의장은 "청렴은 공직자의 기본이자 의회의 신뢰 기반이다"며 "앞으로도 청렴을 최우선 가치로 삼고 군민에게 부끄럽지 않은 의정활동을 펼치겠다"고 말했다.


한편, 화순군의회는 앞으로도 정기적인 청렴 교육과 실천 중심의 청렴 정책을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1인당 최대 360만원 토해내야"…'이 수당 폐지'에 공기업 직원들 화들짝 "1인당 최대 360만원 토해내야"…'이 수당 폐지'에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

옆자리 승객 불편하다면… 코레일 앱으로 자리 바꾼다

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

"정품 아닌 거 저도 아는데요?"…마약보다 높은 2000% 수익률 알고 보니④

새로운 이슈 보기