정경구 HDC현산 대표, 인덕원-동탄 복선전철 공구 현장 점검

지하 공사 안전 관리 강화 경영진 현장 점검

정경구 HDC현대산업개발 대표가 지하 공사 현장 안전 관리를 강화하기 위해 10일 인덕원-동탄 복선전철 12공구 현장에서 경영진 안전 점검을 시행했다.

정경구 HDC현대산업개발 대표(앞줄 가운데)등 임직원들은 10일 인덕원-동탄 복선전철 12공구 현장에 대한 경영진 안전 점검을 시행했다.

HDC현대산업개발은 정부의 자기 규율 예방 체계 조기 정착 정책 추진에 발맞춰 정기 경영진 현장 안전 점검을 강화하고 있다. 이번 점검 대상 현장인 인덕원-동탄 복선전철 12공구는 본격적으로 지하 공정을 추진 중인 곳이다.

사고와 재해를 철저히 예방하고 안전한 현장 조성을 최우선으로 하기 위해 경영진이 직접 현장을 찾았다. 철도보호지구 내 차량기지 진입 선로 시공 구간의 터널 내부 작업 여건과 흙막이 가시설 상태, 수직구 구간 등이 점검 대상에 포함됐다. 이날 점검에는 정경구 대표이사와 김영한 인프라본부장 등 임직원들이 참여했다.

정경구 대표는 "본사와 현장의 유기적인 안전 관리 체계 구축과 상시 안전 점검을 통해 무재해 현장 달성을 목표로 할 것"이라며 "근로자가 안전한 현장에서 작업하고 귀가할 수 있는 환경을 조성하고 실효성 있는 안전 관리 체계를 구축해야 한다"고 말했다.

HDC현대산업개발은 현장 CCTV관제센터 기능 강화, 클라우드 기반의 드론 플랫폼 도입 등 현장 안전 관리를 강화해 나갈 계획이다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



