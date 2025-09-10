이강덕 포항시장, “철강산업 지키고 지역경제 살리기 위해 모든 노력 다할 것”

워싱턴 D.C.서 철강 관세 인하 호소… 현지사회·국민적 공감대 형성



대도시시장협의회장으로 영국·독일 방문… 도시재생 접목 방안 공유

이강덕 포항시장은 10일 시청 브리핑룸에서 이달 초 미국과 유럽 방문 성과를 설명하며, 포항 철강산업 보호와 지역 경제 활성화를 위해 모든 노력을 다하겠다고 말했다.

이 시장은 지난 1∼2일 미국 워싱턴 D.C.를 방문해 철강 관세 인하를 호소하는 캠페인을 진행했다. 이에 미국 정부의 50% 고율 관세 부과 등으로 포항 철강산업이 심각한 타격을 받고 있다는 실정에 대한 현지 사회와 국민적 공감대를 형성했다고 전했다.

특히 버지니아 한인회와 현지 동포 사회가 호소 활동에 적극 동참한 데 대해 "포항의 절박한 상황을 이해하고 애국심을 보여주신 것에 깊이 감사드린다"며 향후 경제·문화 분야에서도 교류와 협력이 이어지길 바란다고 전했다.

또 내년 11월 치러질 전망인 미국 중간 선거와 관련해 유권자 의중과 물가 상황 등을 고려한 관세 조정 가능성을 언급하며, 지자체 차원에서도 국익에 부합하도록 철강산업 대응 방안을 강구할 계획임을 밝혔다.

영국 런던에서는 세계한인경제무역협회 런던지회와 MOU를 체결해 청년 역량 강화와 기업 교류 확대 기반을 마련했으며, 런던 지역 재개발 현장을 찾아 포항시 도심 재생에 접목 가능한 구체적 모델을 확인했다.

이어 독일에서는 세계 최대 전자·가전 박람회 IFA를 방문해 포항 스타트업 '디자인 노블' 홍보 부스를 격려하고, IFA CEO 라이프 린트너(Leif Lindner)와의 면담을 통해 포항 기업 참여를 협의했다.

이강덕 시장은 "철강산업을 지키고 지역 경제를 살리기 위해 할 수 있는 모든 노력을 이어갈 것"이라며 "무엇이라도 해야겠다는 심정으로 나선 방문이 국제사회의 호혜적 무역환경 조성에 기여할 수 있기를 간절히 희망한다"고 덧붙였다.





