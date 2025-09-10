부산 기장군, 철마도시농업공원서 ‘도시농업 나눔 한마당’ 성황

텃밭 분양자·수강생 등 70여명 참여… 모종 나눔·특강으로 호응

기장군(군수 정종복)은 지난 6일 부산 최초의 도시농업공원인 철마도시농업공원에서 '도시농업 나눔 한마당' 행사를 개최했다.

이 행사에는 텃밭 분양자, 교육 수강생, 도시농업 관계자 등 70여명이 참석해 도시농업에 대한 높은 관심과 열의를 보여줬다.

행사는 ▲도시농업·모종 기본 관리법 특강 ▲모종 나눔 행사 등으로 꾸려졌다. 동아대학교 바이오소재공학과 오주성 교수가 강사로 나서 모종 관리법과 도시농업의 가치에 대해 강연하며 큰 호응을 얻었다.

또 모종 나눔 행사에서는 배추 모종, 쪽파 종구, 친환경 약제가 참가자들에게 제공돼 직접 농사를 시작하는 데 실질적인 도움을 줬다.

정종복 군수는 "이번 행사가 도시농업에 대한 주민들의 관심을 높이고 실천을 촉진하는 계기가 되길 바란다"며 "교육과 나눔 프로그램을 확대해 철마도시농업공원을 도시농업의 중심지로 육성하겠다"고 말했다.





