부산항만공사-SK이노베이션, 부산항 RE-100 달성 위한 업무협약 체결

부산항 내 재생에너지 발전설비 설치·공급 등 탄소중립 실현 협력

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 지난 9일 BPA 사옥 4층 중회의실에서 SK이노베이션과 '부산항 탄소중립 실현을 위한 RE100 업무협약'을 체결했다.

부산항만공사 송상근 사장(좌)과 SK이노베이션 오지훈 부사장. 부산항만공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약을 통해 양사는 부산항 내 유휴부지에 재생에너지 발전설비를 설치하고, 전력구매계약(PPA)을 통해 재생에너지를 공급하는 등 부산항 탄소중립 실현을 위해 협력할 예정이다.

정부의 글로벌 거점항만 구축전략과 항만운영사의 온실가스 감축 의무화에 따라 부산항의 재생에너지 도입 필요성은 날로 높아지고 있으나 부두 내 재생에너지 발전설비 설치 공간이 제한적이어서 외부로부터의 조달이 불가피한 상황이다.

이에 따라 BPA와 SK이노베이션은 내트럭하우스(화물차휴게소) 등 항만 유휴부지를 활용한 태양광 발전사업 추진을 위해 협력하기로 했다.

BPA는 부지 확보와 허가 등 행정지원을 담당하며, SK이노베이션은 발전사업 개발과 운영, 유지보수를 수행한다.

이번 협약을 통해 부산항은 정부의 재생에너지 확대 정책에 선제적으로 대응할 수 있을 뿐 아니라, 부두 운영사의 온실가스 감축을 지원해 항만의 RE100 실현에 기여할 것으로 기대된다.

BPA 송상근 사장은 "부산항 RE100 달성을 위해 에너지 선도기업인 SK이노베이션과 협력체계를 구축하게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "신정부의 에너지 전환 정책에 발맞춰 부산항이 친환경 에너지자립 항만으로 거듭날 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>