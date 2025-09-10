본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

'학교폭력 매년 증가'… 세종시, 지난해 가해자 184명 검거

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.10 11:55

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사건발생 수도권 집중됐지만 인구수 비례 높아
폭행·상해·성폭력·모욕·명예훼손 등 죄명 다양

'학교폭력 매년 증가'… 세종시, 지난해 가해자 184명 검거
AD
원본보기 아이콘

학교폭력에 연루된 가해 학생 검거자 수가 매년 늘어나 지난해에는 2만명을 넘어선 것으로 확인된 가운데, 세종시 지역에서 발생한 학교폭력 역시 매년 증가하고 있는 것으로 나타났다.


경찰청이 국회에 제출한 학교폭력 관련 통계자료에 따르면 학교폭력 검거자 수는 2021년 1만 1968명에서 2022년 1만 4438명, 2023년 1만 5436명, 2024년 2만 722명으로 매년 증가했다.

올해 상반기까지도 지난해 동기 대비 약 2천명 늘어난 1만 1023명 입건됐다. 범죄 유형별로는 폭행·상해가 2021년 6000명에서 2024년 9726명으로 3년 새 3726명(62.1%) 늘었고, 같은 기간 성폭력도 2879명에서 5076명으로 증가했다. 모욕·명예훼손(958명→2154명)과 공갈(935명→1700명)도 각각 큰 폭으로 상승했다.


이중 세종시는 2021년 82명이 검거됐고, 2022년 107명, 2023년 119명, 2024년 184명이 검거됐다. 이처럼 매년 학교폭력과 관련, 검거자 수가 증가하고 있는 것으로 나타났다. 인구 100만명 이상의 타 광역자치단체와 달리 인구수에 비례해 높은 수치다.


한편, 117 학교폭력신고센터에 접수된 학교폭력 관련 신고접수 건수도 2021년 3만 7845건에서 2022년 4만 3013건, 2023년 4만 3629건, 2024년 4만 9057건으로 3년 새 1만 건 넘게 증가한 것으로 확인됐다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"텍 붙여 비싸게…살 사람 줄섰어요" 마약보다 높은 2000% 수익률…2000조 암시장[짝퉁의 공습]④ "텍 붙여 비싸게…살 사람 줄섰어요" 마약보다 높... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 날씬해"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 것도 까먹길!

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

마약보다 높은 2000% 수익률…2000조 암시장

복제 당한 'K브랜드' 5년새 '6배 급증'…카카오 연매출 증발

새로운 이슈 보기