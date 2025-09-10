본문 바로가기
배민, 유튜브 프리미엄 제휴 상품 24일 출시

김철현기자

입력2025.09.10 09:56

개별 구독보다 25% 저렴

배달의민족 무료 배달과 광고 없는 유튜브 시청을 동시에 즐길 수 있는 새로운 상품이 출시된다.


배민을 운영하는 우아한형제들은 이달 24일 배민클럽-유튜브 프리미엄 제휴 상품을 출시한다고 10일 밝혔다.

배민클럽은 지난해 9월 선보인 배민의 구독 서비스다. 현재 상시 프로모션 가격으로 월 1990원의 구독료를 내면 알뜰배달을 배달팁 없이 이용할 수 있다. 이외에도 치킨 할인쿠폰 등 브랜드 할인, 배민 B마트 등 장보기쇼핑 할인, 제휴사 할인 등 다양한 혜택을 제공한다.

배민, 유튜브 프리미엄 제휴 상품 24일 출시
이번 제휴 상품은 유튜브 프리미엄을 개별 구독했을 때 보다 가격이 저렴하게 구성됐다. 상시 프로모션이 적용돼 월 1만3990원에 이용할 수 있다. 배민클럽 신규 및 재가입자를 대상으로 11월 말까지 프로모션도 진행한다.


이번 배민클럽의 제휴 상품 출시는 티빙에 이어 두 번째다. 배민은 앞서 지난 6월 온라인동영상서비스(OTT) 티빙과 제휴 상품을 출시해 고객 혜택을 높였다. 배민은 티빙, 유튜브에 그치지 않고 다양한 서비스와의 제휴를 통해 고객 만족을 높인다는 계획이다.


이기호 우아한형제들 그로스부문장은 "이번 제휴로 배민의 무료배달과 광고 없는 유튜브 시청을 동시에 이용할 수 있게 됐다"며 "지속해서 배민클럽 제휴처를 늘려 고객이 만족할 만한 혜택을 넓혀 나갈 것"이라고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
