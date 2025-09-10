본문 바로가기
"36만원 찍힌 속초 대게집…24만원 어치 먹었는데?" 카드 덤터기 논란

박지수인턴기자

입력2025.09.10 09:10

항의하니 확인도 없이 곧바로 '결제 취소'

기사 내용과 무관한 대게 모습. 아시아경제DB

여름 성수기를 맞아 관광지 일대에서 바가지요금 논란이 지속되는 가운데 강원도 속초의 한 직판장에서 대게를 먹고 카드 덤터기를 당했다가 결제를 취소한 경험담이 올라왔다.


8일 한 온라인 커뮤니티에는 '속초 시장 내 대게회직판장에서 사기당할 뻔한 썰'이라는 제목의 글이 게재됐다. 작성자는 결제했던 영수증과 각종 사진을 첨부한 후 다들 속초에 방문하면 주의하라고 당부했다.

작성자는 주말을 맞아 부모님과 강원도 속초 중앙시장 내 대게회직판장의 한 가게를 찾았다. 회를 먹고 싶어서 왔다고 직원에게 말했으나 주말 저녁이라 대게를 먹어야 한다고 했고, 부모님과 온 만큼 좋은 것 먹자는 마음으로 가게 안으로 들어갔다.

작성자가 속초 직판장에서 재결제한 영수증과 최초 결제 후 취소한 영수증. 온라인 커뮤니티

식사를 마치고 계산한 영수증에는 36만 4000원이라는 금액이 찍혀 있었다. 작성자는 실제 주문한 금액은 24만 원에 불과하다는 사실을 알았다. 본인의 계산과 큰 차이가 나자 카운터에 가서 계산서를 확인할 수 있냐고 물었고, 이후 사장으로 추정되는 여성이 계산서를 보지도 않고 "내가 계산을 잘못했나?"라며 다시 결제해 준다고 대답했다.


작성자는 "시장 살리기를 하는 요즘, 이렇게 시장 안에서 사기 치는 상가들이 아직도 있다는 게 씁쓸하다"라며 "모르고 당하는 분들이 많을 것 같아 공유한다"라고 전했다.


최근 관광지 식당의 바가지 물가 논란이 이어지다 보니 누리꾼들도 공감하는 반응을 보였다. "관광지에서 횟집은 성공한 적이 없다", "해외 말고 국내 여행을 와달라고 읍소하더니 정작 사람이 몰리면 저렇게 한다" 등의 반응을 보였다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
