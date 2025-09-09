본문 바로가기
[포토] 미 대사관 앞 '이민단속 구금사태' 트럼프 규탄 기자회견

조용준기자

입력2025.09.09 11:03

[포토] 미 대사관 앞 '이민단속 구금사태' 트럼프 규탄 기자회견
9일 서울 종로구 주한미대사관 앞에서 민주노총 및 시민사회단체들이 한국노동자에 대한 폭력적 인권유린, 트럼프 정부를 규탄하는 기자회견을 하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

