[포토] 트럼프 한국노동자 감금 규탄하는 민주노총

9일 서울 종로구 주한미대사관 앞에서 민주노총 및 시민사회단체들이 한국노동자에 대한 폭력적 인권유린, 트럼프 정부를 규탄하는 기자회견을 하고 있다.







