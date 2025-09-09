[포토] 교섭단체 대표 연설 참석한 국무위원들

김민석 국무총리가 9일 국회에서 열린 본회의에서 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 등 국무위원들과 인사하고 있다.







