태광그룹, 애경산업 품는다…우선협상대상자로

태광산업·티투PE·유안타인베 컨소시엄 우협 선정

태광그룹이 애경그룹의 모태기업인 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 16,260 전일대비 90 등락률 +0.56% 거래량 33,787 전일가 16,170 2025.09.05 15:30 기준 관련기사 K-뷰티 주역 '조선미녀'의 질주…화장품 '빅3' 또 바뀐다애경산업, 2분기 영업익 전년比 36.1% ↓…"화장품 부문 역기저 효과"갭투자 권유까지…매물 쌓인 유통가, 인수자 찾기 난항 전 종목 시세 보기 close 을 인수한다.

7일 업계에 따르면 애경그룹은 애경산업 지분 63% 인수 우선협상자로 태광산업 태광산업 003240 | 코스피 증권정보 현재가 861,000 전일대비 3,000 등락률 +0.35% 거래량 461 전일가 858,000 2025.09.05 15:30 기준 관련기사 프로필렌 전용 설비도 '적자 늪'…가동 중단하고 빚으로 연명태광산업, 스판덱스 중국 공장 사업 철수 결정…공급과잉·수요부진 영향'더 세진 상법' 온다…자사주 소각 어떻게? 전 종목 시세 보기 close 과 티투프라이빗에쿼티, 유안타인베스트먼트 등으로 구성된 컨소시엄을 낙점한 것으로 알려졌다.

애경산업은 1985년 4월 그룹에서 생활용품 사업 부문을 떼어내 설립된 회사로 화장품과 생활용품 사업을 영위하고 있다. 이 회사의 지난해 매출은 6791억원이다.

애경그룹은 그룹의 재무 부담을 해소하기 위해 애경산업 지분 매각을 추진해왔다. 지주사인 AK홀딩스 총부채는 지난해 말 기준 4조원 수준으로, 부채비율이 328.7%에 이른다.

태광그룹은 지난 7월 사업구조 재편 방침을 공개하면서 신규 진입을 모색하는 화장품·에너지·부동산개발 관련 기업 인수에 자금의 상당 부분을 투입하겠다고 밝힌 바 있다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



