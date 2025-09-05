본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

'INK 콘서트' 내달 25일 인천항 상상플랫폼서 개최…8일 티켓 예매

박혜숙기자

입력2025.09.05 14:37

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천시가 주최하고 인천관광공사가 주관하는 '제16회 INK(Incheon K-pop) 콘서트'가 다음 달 25일 인천항 상상플랫폼 야외광장에서 열린다.


2009년부터 이어온 INK 콘서트는 인천을 대표하는 한류 축제로 자리매김하며 매년 국내외 팬들의 주목을 받고 있다. 올해 콘서트에는 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 키스오브라이프(KISS OF LIFE), 에잇턴(8TURN), 이펙스(EPEX), 영파씨(YOUNG POSSE), 킥플립(KickFlip), 아이딧(IDID), 태호(TAEHO) 등 8개 팀이 출연한다.

'INK 콘서트' 내달 25일 인천항 상상플랫폼서 개최…8일 티켓 예매
AD
원본보기 아이콘

본 공연에 앞서 사전 붐업 프로그램도 마련된다. 랜덤플레이 댄스를 비롯해 출연진 3개 팀과 미니 팬미팅, K 콘텐츠·뷰티·푸드를 즐기는 K-컬처 팝업 부스 운영을 통해 관람객들에게 다채로운 즐길 거리를 선사한다.


티켓 예매는 오는 8일 오후 2시부터 티켓링크를 통해 가능하며, 1인 2매까지 신청할 수 있다. 티켓은 무료이나, 구매 수수료와 배송료는 예매자가 부담해야 한다.


콘서트에 대한 자세한 정보는 INK콘서트 공식 누리집에서 확인할 수 있으며, 티켓 관련 문의는 티켓링크로 하면 된다.




박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸다는 5K PRICE[가보니] "5천 원이면 저녁 배불리 먹겠네"…인터넷보다 싸... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"초고가 아파트 180억 전액 현금으로"…韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다

'마운자로 품귀'에 선결제 요구하고 대기번호까지 끊는 약국·병원

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

리스본 푸니쿨라 탈선 사고로 한국인 2명 사망

원전 '출력제한' 5년새 12.5배…이례적 상황의 일상화

새로운 이슈 보기