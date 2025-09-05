용인시 '재난안전디자인', 대한민국 공공디자인대상서 학회장상

경기도 용인시는 4일 열린 '2025 대한민국 공공디자인 대상'에서 사업부문 '학회장상'을 받았다고 5일 밝혔다.

올해 대한민국 공공디자인 대상에서 사업부분 학회장상을 받은 용인시의 '재난안전디자인' 사업으로 디자인된 인명구조구명환. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

문화체육관광부가 주최하고 한국공예·디자인문화진흥원 주관한 올해 행사에서 시는 수해 예방을 위한 재난안전디자인 개발·시범 설치 사업인 '2024 생활안전을 더하는 공공디자인'으로 수상했다.

이 사업은 하천 산책로와 수변공원을 찾는 시민의 안전을 위해 재난 안전 시설물, 비상 대피 안내사인 등 표준디자인을 개발·적용하기 위해 진행한 것이다.

시는 하천 산책로 등 현장 조사, 이용자 설문조사, 공공디자인위원회 자문, 관련기관 의견 수렴 등의 절차를 거쳐 표준디자인을 확정했다. 시는 이 사업을 통해 관련 해당 시설물을 일관성 있게 제작·설치할 수 있도록 지침을 마련해 재난안전 시설물의 시인성을 강화했다.

특히 시가 이 사업으로 개발한 '인명구조구명환(Turning Easy Cue) 디자인'은 세계 3대 디자인 공모전 중 하나인 'iF 디자인 어워드 2025'에서 제품디자인 콘셉트 부문 본상을 받기도 했다.

이상일 용인시장은 "앞으로도 조화롭고, 일관된 공공디자인을 구현하기 위한 공공 디자인사업을 적극적으로 추진하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>