롯데건설, 차세대 태양광 건물적용 기술 공동개발 MOU

롯데건설이 차세대 '건물 일체형 태양광 발전시스템(Building Integrated Photovoltaic·BIPV)' 개발에 나섰다. 제로에너지 건축물 의무화에 대응하고 건축물 적용성을 높이기 위한 행보다.

롯데건설은 최근 현대제철·한화솔루션·삼화페인트·엡스코어·고려대와 함께 '유리-철판 접합(Glass to Steel·GtoS)' 방식의 BIPV 공동 개발 업무협약(MOU)을 체결했다고 5일 밝혔다. 협약식에는 석원균 롯데건설 기술연구원장, 임희중 현대제철 제품개발센터장, 유재열 한화솔루션 한국사업부장 등 각사 관계자들이 참석했다.

롯데건설이 4일 경기 성남시 현대제철 판교오피스에서 현대제철·한화솔루션·삼화페인트·엡스코어·고려대와 철강 기반 차세대 BIPV 공동개발을 위한 업무협약을 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. 왼쪽부터 김정배 삼화페인트 CBO, 박성철 엡스코어 대표, 유재열 한화솔루션 한국사업부장, 임희중 현대제철 제품개발센터장, 석원균 롯데건설 기술연구원장, 황성호 고려대 ku-kist 그린스쿨 교수. 롯데건설 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약에 따라 현대제철과 삼화페인트는 소재 단계부터 공동개발을 맡고 롯데건설은 시공·실증을 담당한다. 한화솔루션은 재생에너지 분야 전문성을 제공하고 BIPV 전문 제조사 엡스코어는 모듈 개발을 맡는다. 고려대는 학술적 검증과 자문 역할을 한다.

GtoS 방식은 기존 양면 유리 접합(GtoG)과 달리 전면은 유리, 후면은 철판으로 제작한다. 알루미늄 프레임 부착이 필요 없는 일체형 구조여서 무게를 줄이고 화재에도 강하다. 롯데건설은 지난해부터 엡스코어와 함께 기술 개발을 진행해왔으며, 서울 서초구 잠원동 본사 사옥에 시범 시설을 설치해 성능을 검증하고 있다.

롯데건설 관계자는 "소재 개발부터 제작, 건축물 적용까지 이어지는 BIPV 통합 가치사슬을 확보할 계획"이라며 "시장 선도와 글로벌 진출에도 적극적으로 나서겠다"고 말했다.





