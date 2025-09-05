본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

광복 80주년 맞아 '되살아난 항일유산' 공개

이종길기자

입력2025.09.05 09:00

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터는 광복 80주년을 맞아 16일부터 21일까지 서울 덕수궁 덕홍전에서 기획전 '기억의 유산, 빛으로 스며들다'를 연다.

능화문은 고서 표지에 새기는 전통 문양이다.

국립문화유산연구원 관계자는 "보존처리를 통해 빛을 되찾은 항일유산을 국민과 나누는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 역사적 가치를 지닌 자료를 보존·활용하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

16~21일 덕수궁서 보존처리 과정 전시
'광복군가집' 등 원형 찾아가는 과정 조명

국립문화유산연구원 문화유산보존과학센터는 광복 80주년을 맞아 16일부터 21일까지 서울 덕수궁 덕홍전에서 기획전 '기억의 유산, 빛으로 스며들다'를 연다.


보존처리 거친 '대한민국임시정부 건국강령 초안'[사진=국가유산청 제공]

보존처리 거친 '대한민국임시정부 건국강령 초안'[사진=국가유산청 제공]

AD
원본보기 아이콘

광복과 독립운동의 상징적 유물들이 보존처리를 거쳐 어떻게 되살아났는지를 영상과 사진으로 보여주는 전시다. 독립운동가 조소앙의 '대한민국임시정부 건국강령 초안', 한국광복군 선전위원회가 펴낸 '광복군가집', 항일노래를 모은 '애국창가 악보집', 임시정부 수립을 촉구한 '대동단결 선언문' 등이 원형을 찾아가는 과정을 조명한다.

1916년부터 광복을 맞이한 1945년까지 매일 기록된 '장효근 일기'와 한글점자인 '훈맹정음' 관련 자료, 독립운동가 서재필의 진료 가운, 항일운동에 나선 유림이 입었던 양복 등의 보존처리 과정도 엿볼 수 있다.


체험 프로그램도 준비돼 있다. 태극기 모빌과 능화문 전통책 만들기가 17일부터 21일까지 하루 세 차례 진행된다. 참가 신청은 국립문화유산연구원 누리집에서 선착순으로 받는다. 능화문은 고서 표지에 새기는 전통 문양이다.


국립문화유산연구원 관계자는 "보존처리를 통해 빛을 되찾은 항일유산을 국민과 나누는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 역사적 가치를 지닌 자료를 보존·활용하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외국인 부동산 쇼핑 천국이었다[부동산AtoZ] "서울 초고가 아파트 180억 전액 현금으로" 韓, 외... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한때 20대 열풍 난리였는데5년새 3000개 사라진 '이 방'

푸틴과 포옹 때 포착된 김정은 시계…가격이 무려

"오후 4시 탕비실 커피 금지" 회사 공지…"정말 건강 위한 것 맞나"

'최서원 조카' 장시호 12층서 떨어져…10층 난간서 구조

러시아 재계 거물 "동쪽 바다인데 왜 일본해? 동해로 불러야지"

너무 멀어, 놀이시설도 부족'자본잠식' 빠진 레고랜드

'유가 40달러대' 우려 일축한 대신증권 "내년 점진적 가격 회복"

새로운 이슈 보기