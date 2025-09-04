"부기, 너 사고 칠 줄 알았어"… 부산시 소통 캐릭터, K-디자인 어워드 본상

부산시 캐릭터 '부기'를 아시나요? 이 부기가 국제 디자인 시상 무대에서 신나는 '사고'를 쳤다.

부산시는 시의 대표 소통 캐릭터 '부기'가 아시아 3대 디자인 어워드 중 하나인 케이-디자인 어워드(K-Design Award)에서 캐릭터·커뮤니케이션 부문 본상 '위너(Winner)'를 거머쥐었다고 4일 알렸다.

케이-디자인 어워드는 디자인 전문 기업 ㈜디자인소리가 주최하는 국제 시상식으로 한국 디자인계에서 가장 권위 있는 무대로 꼽힌다. 올해는 전 세계 23개국에서 3070개 작품이 출품됐고 각국 전문가 37명의 심사를 거쳐 수상작이 결정됐다.

부기는 부산을 상징하는 갈매기를 모티브로 제작됐다. 빨간색 스마트 안경과 지역 산업을 반영한 맞춤형 신발을 통해 도시 정체성을 담아냈다는 평가를 받았다. 단순하면서도 세련된 디자인으로 홍보 콘텐츠와 상품(굿즈) 등으로 활용성이 크고 정책 홍보물·온라인 콘텐츠·행사 현장 등에서 확장 가능성도 인정받았다.

시는 최근 사직야구장에 부기를 활용한 조형물 3종을 설치했다. 타자·투수·포수의 동작을 형상화해 야구 경기의 역동적인 순간을 구현한 작품으로 야구팬과 가족 관람객 등에 포토존으로 인기를 끌고 있다.

원영일 부산시 대변인은 "이번 수상은 부기가 단순한 캐릭터를 넘어 도시 정체성을 담은 소통 캐릭터로 세계적 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "정책 홍보와 관광체험 공간 등에서 부기를 더 활용토록 하겠다"고 힘줬다.





