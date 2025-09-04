이브이첨단소재 "프롤로지움·CEA, 분해 가능한 전고체 배터리 공개"

이브이첨단소재 이브이첨단소재 131400 | 코스닥 증권정보 현재가 2,145 전일대비 165 등락률 +8.33% 거래량 7,093,359 전일가 1,980 2025.09.04 10:02 기준 관련기사 이브이첨단소재 “베트남 2공장 설립으로 전기차 배터리 대면적 FPCB 시장 선점”이브이첨단소재 "프롤로지움, 전고체 리튬 배터리 상용화 돌입"이브이첨단소재, 서울국제정원박람회 참가…투명 미디어월 설치 전 종목 시세 보기 close 는 회사가 투자한 프롤로지움(ProLogium)과 프랑스 국립 연구기관 CEA가 지속 가능성을 극대화한 전고체 배터리 모듈을 공동 개발했다고 4일 밝혔다.

회사 측에 따르면 두 기관은 분해를 위한 설계(Design for Disassembly)를 적용한 배터리 모듈 프로토타입을 발표했다.

프롤로지움 관계자는 "이 배터리 모듈은 높은 에너지 밀도와 컴팩트한 구조를 유지하면서도, 셀 단위로 쉽게 교체할 수 있는 비접합(non-welded) 설계를 채택했다"면서 "이를 통해 수리성과 재활용성, 재사용성이 크게 향상되며, 배터리의 전체 수명 주기 동안 지속 가능한 관리가 가능해진다"고 말했다.

프롤로지움과 CEA의 협력은 지난해 11월부터 시작됐으며 특히 CEA는 모듈 설계와 검증에 있어 핵심적인 역할을 맡아 기술 완성도를 높였다.

기존 액체 배터리의 경우엔 높은 에너지 밀도를 위해 폐쇄형 구조(CTP, CTC)를 사용하는데, 이는 재활용과 수리에 어려움을 초래하는 반면 이번에 개발된 모듈은 셀 단위 교체가 가능해 전자 폐기물을 줄이고 수리 시간을 단축하는 등 순환 경제를 실현할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

해당 프로토타입은 오는 9일부터 11일까지 독일 뮌헨에서 열리는 'IAA Mobility 2025'에서 자동차 산업용 형태로 첫 공개될 예정이다.

한편 이브이첨단소재는 지난 2021년 8월 18일 대만전고체 배터리 업체 프롤로지움 주식을 취득하기 위해 시리즈E 펀딩에 참여하는 방식으로 850만달러를 투자했다.





