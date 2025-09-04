"해외 브랜드 강화"…인천시 두 번째 트레이더스 구월점 5일 오픈

해외 인기 브랜드 상품 80여종 신규 출시

올리브영·다이소·탑텐·노브랜드 등 입점

새로운 단독 와인 브랜드 '트레져' 선봬

트레이더스 홀 세일 클럽이 오는 5일 인천광역시 남동구 구월동에 인천 2번째 트레이더스 점포인 트레이더스 구월점을 오픈한다고 4일 밝혔다. 트레이더스의 24번째 매장이다.

트레이더스 구월점은 전체 4670평(1만5438㎡) 규모로, 직영 매장 약 2900평(9586㎡)과 테넌트(입점 매장) 공간 약 1770평(5851㎡)이 결합한 대형 점포다.

직영 매장에는 이마트의 해외 소싱과 매입 역량이 담긴 글로벌 인기 브랜드와 주요 상품들을 대거 입점시켜, 상품 경쟁력을 한층 끌어올렸다. 테넌트 공간에는 다이소, 올리브영, 자주, 탑텐, 챔피언 등 라이프스타일과 패션 테넌트를 강화해 장보기뿐만 아니라 다양한 일상 쇼핑과 라이프스타일 경험까지 충족할 수 있도록 구성됐다.

소용량 상품 구매 고객을 위한 노브랜드 매장도 250평(826㎡) 규모로 입점한다. 자연 친화적 인테리어로 리브랜딩 된 'T-카페' 역시 역대 최대 인원인 170명까지 수용할 수 있도록 설계됐다.

트레이더스가 인천광역시에 2번째 점포를 선보인 것은 인천 상권이 지속적인 성장성을 보이고 있기 때문이다. 지난해 1월 주민등록 인구 300만명을 돌파한 인천광역시 인구는 2025년 7월 기준 304만 1215명으로 성장세를 보이고 있다. 트레이더스 구월점이 들어서는 인천 남동구는 원도심 재정비와 함께 구월 2지구 개발이 예정된 지역이다.

트레이더스 구월점은 올해 트레이더스의 중점 전략 중 하나인 '상품 혁신'을 본격적으로 선보이는 주요 거점이다. 올해 초부터 상품 경쟁력 강화를 위해 글로벌 소싱 노하우, 통합 매입, 상품 기획력 등 역량을 총집결해 1000여개 차별화 상품 도입을 목표로 준비했다. 현재까지 약 540여개 신상품을 순차적으로 점포들에 도입했다.

트레이더스 구월점에서는 460여개 차별화 신상품들을 추가로 선보인다. 트레이더스의 상품 경쟁력을 대대적으로 강화할 방침이다. 특히 소싱과 글로벌 브랜드 협업 등을 통해 해외 인기 상품들만 80여개를 새로 투입했다. '레이즈(Lays) 과자', '피지오겔(PHYSIOGEL) 크림', '아로퓸(ARFUM) 파리 캡슐세제 62입', '프레지덩(PRESIDENT) 가염버터' 등이 주요 품목이다. 다논의 기술 노하우와 풀무원 브랜드의 합작 제품인 단백질 요거트 'YoPRO 900g'은 국내 최초로 선보인다.

트레이더스만의 새로운 단독 와인 브랜드 '트레져' 와인 3종도 구월점에서 처음 선보인다. 주요 상품으로는 호주의 대표 와이너리이자 국내서도 유명한 '투핸즈'의 올드바인으로 만든 쉬라즈 와인 '트레져 럭키컨츄리 올드바인 쉬라즈'를 1만9980원에 판매한다. 3만병 이상 대량 기획을 통해 국내에서도 유명한 와이너리의 상품을 1만원대에 판매할 수 있었다.

오픈 특가 차별화 상품들도 다양하게 준비했다. 지난 2월 트레이더스 마곡점 오픈 당일 오픈런 주역이었던 '김창수 위스키'에서 트레이더스 구월점 오픈 기념으로 제작 및 라벨 디자인한 '김창수 위스키 구월(700㎖, 23만9800원)'을 126병 한정으로 선보인다.

올해 호주 와규어워드 그랜드챔피언을 수상한 '스탠브록'의 고품질 마블링(MB 8~9 등급) '퓨어브레드 와규'도 2주간 한정 판매한다. 국내 최고급 횟감으로 손 꼽히는 '붉바리회(350g)'는 거제 협력사와의 양식 계약을 통해 초저가인 7만9800원에 선보인다.

트레이더스 구월점은 '로드쇼' 공간을 대폭 강화했다. 로드쇼는 트레이더스의 넓은 동선과 공간을 활용해 2~3주 짧은 기간 특색 있는 상품들을 선보이는 체험형 프로모션이다.

트레이더스 구월점은 트레이더스 중 최대 규모 로드쇼 공간들을 마련했으며, 전체 15개 공간에서 다채로운 이색 프로모션들을 선보일 예정이다. 오는 13일까지 대형 요트를 전시하는 '스타보트 팝업 로드쇼'를 진행해 오프라인만의 차별화된 경험을 제공할 예정이다. 오는 10월에는 인천지역 기반 브랜드 '보가9'와 협업하여 '카니발 프리미엄&하이앤드 리무진 로드쇼' 행사를 선보인다.

최택원 이마트 영업본부장은 "트레이더스 구월점은 기존 진행해온 공간 혁신에 더해 트레이더스의 차별화 상품들을 본격적으로 선보이는 주요 핵심 점포"라며 "고객들에게 새로운 경험을 제공하는 한편, 상품 경쟁력을 바탕으로 인천 상권의 핵심 쇼핑 공간으로 자리 잡고 트레이더스의 성장세를 이어갈 것"이라고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



