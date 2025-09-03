"광고 주목도 ↑"…넷플릭스, 자체 광고 플랫폼 '애즈 스위트' 출시

"넷플릭스 시청자들, 콘텐츠만큼 광고 집중"

시청자 '주목도' 정량화…광고 효과와 연결

넷플릭스는 자체 광고 플랫폼 '넷플릭스 애즈 스위트(Netflix Ads Suite)'를 공식 출시했다고 3일 밝혔다.

넷플릭스 애즈 스위트는 시청자의 '주목도'를 기반으로 광고 효과를 측정하는 방식이다. 주목도란 시청자의 시선이 스크린에 얼마나 오래 머무르고, 광고에 얼마나 집중하는지를 정량화한 지표다. 이는 광고주가 캠페인을 더 정교하게 설계할 수 있도록 한다.

넷플릭스는 전날 광고주 대상 행사에서 파편화된 미디어 시대의 해법으로 '몰입과 주목'의 가치를 강조했다. 시청자의 콘텐츠 몰입이 광고 주목도를 높여 광고 효과를 극대화한다는 것이다. 2022년 11월 도입된 넷플릭스 광고형 요금제는 현재 출시 12개국에서 신규 가입자의 절반이 선택하고 있다. 글로벌 리서치업체 칸타에 따르면 넷플릭스 광고에 14초 이상 집중한 시청자는 브랜드 호감도가 39% 올랐다. 1초만 주목한 그룹(26%)과 비교해 훨씬 높은 수치다.

이춘 넷플릭스코리아 광고사업부문 디렉터는 "넷플릭스 광고형 요금제 시청자는 콘텐츠를 오랜 시간 집중하여 시청하고, 3시간 이상이 된 시점에 오히려 집중도가 올라가는 경향을 보인다"며 "콘텐츠만큼이나 광고를 집중해서 보는 것이 특징"이라고 설명했다.

넷플릭스는 이 플랫폼에서 작품 기반의 타이틀 셀렉션과 시청자 기반의 관심사·시청 무드 등 다양한 맥락 타깃팅 옵션을 제공한다. 특정 작품과 브랜드를 연결하는 '싱글 타이틀 스폰서십' 등 넷플릭스만의 독자적인 광고 솔루션을 확대 도입하고 있다. 이를 통해 광고주가 기존의 인구통계학적 기준을 넘어 시청자의 실제 몰입 맥락에 맞춘 캠페인을 효과적으로 운영할 수 있도록 지원한다.

이날 행사에서 넷플릭스는 다양한 파트너십 사례를 소개했다. 한국관광공사의 경우 '오징어 게임', '지금 우리 학교는'을 활용한 '이스케이프 투 코리아(Escape to Korea)' 캠페인으로 한국 문화에 대한 관심을 높였다. KT는 애니메이션 '이 별에 필요한'과 협업해 '미래 인공지능(AI)'이라는 기술적 메시지를 감성적으로 풀어낸 뮤직비디오를 선보였다.

이춘 디렉터는 "복잡해지는 미디어 환경에서 시청자들의 진정한 주목을 얻는 것이 그 어느 때보다 중요하다"며 "넷플릭스는 주목도라는 강점을 바탕으로 광고주들이 브랜드 메시지를 효과적으로 전달할 수 있는 광고 환경을 만들고, 앞으로도 시청자와 광고주 모두에게 최고의 가치를 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





