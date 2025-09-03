본문 바로가기
공무원연금공단 감사실, 국제공인내부감사사 2명 동시 배출

권현지기자

입력2025.09.03 09:39

"국내 최고 수준 감사 전문성 확보"

공무원연금공단 감사실이 국제공인내부감사사(CIA, Certified Internal Auditor) 자격 취득자를 동시에 2명 배출했다고 3일 밝혔다.


국제공인내부감사사는 국제내부감사인협회(IIA)가 주관하는 세계 최고·유일의 내부감사 전문자격으로, 회계·재무·경영·위험 관리 등 다방면의 지식과 실무 능력을 요구한다.

이번 자격 취득자는 정영민 상임감사 직무대리와 안광민 감사차장이다. 정 직무대리는 지난 7월 자격을 취득한 뒤 적극적으로 응시 경험을 공유해 안 감사차장의 합격을 도왔다.


이들의 합격으로 공단의 국제공인 감사 자격증 취득자는 총 4명으로 늘어났다. 전체 정원(13명)의 31% 수준이다. 공단 감사실은 이를 계기로 ▲세계적 수준의 감사 전문성 확보 ▲디지털 감사 기법의 고도화 ▲윤리성과 독립성을 바탕으로 한 선진 감사체계 구축에 더욱 속도를 내겠다고 밝혔다.


정영민 상임감사 직무대리는 "CIA 자격 취득은 공단 감사실이 국제 수준의 감사 전문성을 확보해 가는 중요한 토대가 될 것"이라며 "앞으로도 전문 감사 인력 육성과 혁신적 감사 기법 도입을 통해 국민에게 신뢰받는 공단으로 도약하겠다"고 강조했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
