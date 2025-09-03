공무원연금공단 감사실, 국제공인내부감사사 2명 동시 배출

"국내 최고 수준 감사 전문성 확보"

공무원연금공단 감사실이 국제공인내부감사사(CIA, Certified Internal Auditor) 자격 취득자를 동시에 2명 배출했다고 3일 밝혔다.

국제공인내부감사사는 국제내부감사인협회(IIA)가 주관하는 세계 최고·유일의 내부감사 전문자격으로, 회계·재무·경영·위험 관리 등 다방면의 지식과 실무 능력을 요구한다.

이번 자격 취득자는 정영민 상임감사 직무대리와 안광민 감사차장이다. 정 직무대리는 지난 7월 자격을 취득한 뒤 적극적으로 응시 경험을 공유해 안 감사차장의 합격을 도왔다.

이들의 합격으로 공단의 국제공인 감사 자격증 취득자는 총 4명으로 늘어났다. 전체 정원(13명)의 31% 수준이다. 공단 감사실은 이를 계기로 ▲세계적 수준의 감사 전문성 확보 ▲디지털 감사 기법의 고도화 ▲윤리성과 독립성을 바탕으로 한 선진 감사체계 구축에 더욱 속도를 내겠다고 밝혔다.

정영민 상임감사 직무대리는 "CIA 자격 취득은 공단 감사실이 국제 수준의 감사 전문성을 확보해 가는 중요한 토대가 될 것"이라며 "앞으로도 전문 감사 인력 육성과 혁신적 감사 기법 도입을 통해 국민에게 신뢰받는 공단으로 도약하겠다"고 강조했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>