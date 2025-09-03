본문 바로가기
안동 광흥사 응진전, 화재 속 살아남아 보물 된다

이종길기자

입력2025.09.03 09:00

조선 중기 건립된 겹처마 팔작지붕 전각

조선 시대 불교 건축의 변화를 보여주는 사찰 건물이 보물이 된다.


'안동 광흥사 응진전' 원경[사진=국가유산청 제공]

'안동 광흥사 응진전' 원경[사진=국가유산청 제공]

국가유산청은 '안동 광흥사 응진전'을 국가지정문화유산 보물로 지정할 계획이라고 3일 예고했다. 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화유산위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정할 방침이다.

광흥사는 통일신라 시기에 창건됐다고 알려진 유서 깊은 사찰이다. 조선 전기에 불경 간행이 활발히 이뤄졌을 만큼 규모가 컸다.


응진전은 인조 25년(1647)에 기와 공사를 했다는 기록이 남아있어 그 이전인 조선 중기에 세워졌다고 추정된다.


광흥사는 1827년과 1946년 두 차례 화재로 대웅전을 비롯한 주요 전각이 불탔다. 응진전은 중심 영역에서 떨어져 화를 면한 이후 사실상 중심 불전으로 쓰였다.

건물은 정면 다섯 칸, 측면 두 칸 규모의 겹처마 팔작지붕이다. 정면을 기둥 사이에도 공포를 둔 다포 양식으로 화려하게 꾸몄다. 반면 옆면과 뒷면은 기둥 위에만 공포를 얹어 상대적으로 단순하다. 국가유산청 관계자는 공포에 대해 "조선 전기의 특징을 계승하면서 이후 양식 변화까지 보여줘 학술 가치가 크다"고 말했다.


'안동 광흥사 응진전' 공포 정면[사진=국가유산청 제공]

'안동 광흥사 응진전' 공포 정면[사진=국가유산청 제공]

내부에는 경북 유형문화유산인 '소조석가여래오존상 및 16나한상 일괄'이 봉안돼 있다. 16세기에 조성됐다고 추정되는 불상군으로, 모두 마흔두 구에 이른다. 국가유산청 관계자는 "불상의 수가 많고 배치가 독특해 예술성과 연구 가치가 높다"고 평가했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

