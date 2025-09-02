본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전진숙 "공보의 복무 단축 등 정부 대책 필요"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.02 17:39

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전공의 복귀…지역·진료과목 간 양극화
의료 공백 해소 위해 지역의사제 도입
지역의대·공공의료사관학교 신설 필요

전진숙 더불어민주당 의원.

전진숙 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

더불어민주당 전진숙 의원(광주 북구을)은 2일 열린 원내대책회의에서 전공의 복귀와 관련, 지역과 진료과목 간 양극화 해소를 위해 지역의사제 도입 및 지역의대·공공의료사관학교 신설을 통한 지역·필수 공공의료 인력 확보 필요성을 주장했다.


전 의원은 "윤석열 정부의 일방적 '의대정원 2,000명 증원' 발표로 지난 1년7개월간 의·정 갈등이 지속됐다"면서 "이재명 정부 출범 후 정부와 환자·소비자단체·의료계 간 대화를 통한 신뢰 회복으로 의대생이 복학하고, 전공의들이 복귀하는 등 해소 국면에 접어들었다"고 진단했다.

이어 "전공의가 지난 1일부터 복귀하고 있는데, 이 과정에서 수도권과 비수도권, 필수과목과 인기 과목 간 양극화 조짐이 보인다"며 "서울 빅5 병원 충원율은 70%를 넘는데, 비수도권은 50~60% 수준에 불과했고, 필수의료과의 경우는 '복귀'라고 할 수 없을 정도의 수준인 곳도 있다"고 밝혔다.


또 "수도권 병원에서도 응급의학과, 소아청소년과, 흉부외과 등 필수과목 지원율이 전체 평균보다 낮아 의료 공백 우려가 나오고 있다"고 말했다.


실제 이날 복지부가 공개한 '2025년도 하반기 전공의 모집 결과'를 보면 모집률이 수도권 수련병원은 63%, 비수도권은 53.5%였고, 필수의료과목은 70.1%, 그 외 인기과목은 88.4% 수준인 것으로 확인됐다.

전 의원은 "하반기 전공의 모집 결과 지역 간, 필수의료과목과 인기과목 간 양극화가 심해졌고, 농어촌 등 의료취약 지역에서 공공의료 최전선을 지키는 공보의(공중보건의) 충원율이 23%에 불과해 지역의료 위기가 본격화하고 있다"면서 "이 책임은 바로 윤석열 전 대통령의 일방적 '의대정원 증원'에 기인한다"고 지적했다.


전 의원은 또 "국민의 생명과 안전을 위해 지역의사제 도입, 지역의대·공공의료사관학교 신설로 지역·필수 공공의료 인력을 확보하고, 공보의 복무기간 단축 등 정부 차원의 대책 마련에 필요하다"고 제안했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다이어트 신화의 몰락…재평가 필요하다는 '간헐적 단식'

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"3년간 1600% 상승" 불닭처럼 화끈…외신도 놀란 한국의 '면비디아'

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

'시가'라며 해삼 한 접시 7만원 받은 부산 횟집…지자체 단속에 결국

합이 11선의 격돌…막 오른 법사위 '추·나대전'

경찰이 잡은 범인, 알고보니 진범 아냐…부실수사 통제장치는?

새로운 이슈 보기