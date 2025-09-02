백경현 구리시장, 청년의 날 행사 '청춘G, 우리함께'로 공감 나눈다

21일 구리아트홀 코스모스 대극장서

마음을 위로하는 강연과 힐링콘서트

청년과 함께하는 특별한 하루

경기 구리시(시장 백경현)는 오는 21일 오후 2시 구리아트홀 코스모스 대극장에서 '2025 구리시 청년의 날- 청춘G, 우리 함께' 행사를 개최한다고 2일 밝혔다.

'2025 구리시 청년의 날- 청춘G, 우리 함께' 포스터. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 법정기념일인 청년의 날을 기념해 청년세대가 직면한 현실적 고민과 정서적 어려움을 함께 나누고 희망과 긍정의 에너지를 전하기 위해 마련됐다.

연세대학교 심리학과 이동귀 교수가 '관계에 지친 당신을 위한 대화'를 주제로 특별 강연을 진행하며, 청년들에게 희망과 위로의 메시지를 전하는 그룹 '이스트샤인'의 힐링 콘서트가 이어진다.

구리시 청년 및 청년정책에 관심 있는 시민이라면 누구나 참여할 수 있으며, 8세 이상부터 입장이 가능하다. 참여를 희망하는 시민은 QR코드를 통해 사전등록을 할 수 있으며, 당일 현장 등록도 가능하다.

이에 더해 시는 소셜 네트워크 서비스(SNS) 공유 이벤트 추첨을 통해 100명에게 커피 기프티콘을 제공한다는 계획이다.

백경현 구리시장은 "이번 청년의 날 기념행사는 청년들이 서로의 고민을 나누고 마음의 위로와 희망을 발견하는 뜻깊은 시간이 될 것"이라며 "앞으로도 청년이 행복하게 성장할 수 있는 도시, 구리시를 만들기 위해 실효성 있는 정책과 지원을 적극 이어가겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>