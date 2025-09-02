본문 바로가기
롯데백 광주점, '루셀금고 X 김지희작가' 팝업스토어

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.02 13:19

오는 14일까지 8층 이벤트홀서 진행

롯데백화점 광주점은 오는 14일까지 8층 이벤트홀에서 '루셀금고 X 김지희 작가' 팝업스토어 행사를 진행한다고 2일 밝혔다.

롯데백화점 광주점이 오는 14일까지 8층 이벤트홀에서 '루셀금고 X 김지희 작가' 팝업스토어 행사를 진행한다. 롯데백화점 광주점 제공

롯데백화점 광주점이 오는 14일까지 8층 이벤트홀에서 '루셀금고 X 김지희 작가' 팝업스토어 행사를 진행한다. 롯데백화점 광주점 제공

50년 전통의 보안 가전 전문 브랜드 '선일금고 루셀' 과 미술계에서 세계적으로 주목받고 있는 스타 아티스트 '김지희 작가'가 함께 컬러보레이션한 다양한 예술 금고를 만나볼 수 있다.


공간을 예술로 빛내 주는 금고를 제안하는 이번 팝업 행사에서는 상품별로 25~30% 할인 혜택에 더해 김지희 작가 전모델 추가 5% 할인 및 소형금고 증정 프로모션 등 다양한 혜택이 주어진다. 더불어 구매 금액대별 10% 상당의 롯데상품권을 증정하는 사은행사도 오는 5~7일 만나볼 수 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

