본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

최성아 대전시 정무경제과학부시장 취임

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.02 10:56

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"대전 시정 속도감 있고, 역동적으로 이끌어 나갈 것"

왼쪽부터 최성아 부시장, 이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

왼쪽부터 최성아 부시장, 이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

AD
원본보기 아이콘

최성아 변호사(45)가 2일 제24대 대전시 정무경제과학부시장으로 취임했다.


최 부시장은 임용장을 받는 것으로 취임식을 대신한 뒤 확대간부회의에 참석하며 공식 업무를 시작했다.

최 부시장은 아산고등학교와 충남대학교 정치외교학과 졸업 후 동 대학교 법학전문대학원 및 KAIST 미래전략대학원 석사학위를 취득하고, 법무법인 내일과 창업진흥원 등에서 10여년간 변호사로 활동했다. 또 이스타항공 인수 기획단장 및 경영총괄 부사장을 역임하는 등 다양한 근무 경험을 통해 다방면에 풍부한 식견을 겸비했다.


최성아 신임 정무경제과학부시장은 "민선 8기 후반기 대전 시정을 속도감 있고, 역동적으로 이끌어 나가겠다"고 말했다.

최성아 부시장은 이날 오전 10시 시청 기자실을 방문해 기자들과 상견례를 가졌다.(사진=모석봉 기자)

최성아 부시장은 이날 오전 10시 시청 기자실을 방문해 기자들과 상견례를 가졌다.(사진=모석봉 기자)

원본보기 아이콘

최 부시장은 이날 오전 10시 시청 기자실을 방문해 기자들과 상견례를 가졌다.




충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

"김건희에 '나토 목걸이' 제공" 자수한 이봉관 서희건설 회장, 특검 출석

새로운 이슈 보기