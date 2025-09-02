양천구 목동11단지 2679가구로 변신…재건축 본격 추진

높이 최고 41층 규모…신통기획으로 속도

공원 등 주민 편의 위한 기반시설도 확충

서울 양천구 목동11단지 아파트 재건축 사업 위치도. 서울시

서울 양천구 목동11단지 아파트 재건축 사업이 본격 궤도에 오른다.

서울시는 제9차 도시계획위원회 신속통합기획 수권분과위원회에서 양천구 '목동11단지아파트 재건축사업 정비구역 지정 및 정비계획 결정·경관심의(안)'을 수정가결했다고 2일 밝혔다.

이번 계획으로 용적률 300% 이하, 높이 145m(최고 41층) 이하, 공동주택 2679가구(공공주택 352가구 포함)와 부대복리시설이 들어선다.

목동11단지는 계남근린공원, 신트리공원 등 녹지 공간과 계남초등학교, 봉영여중학교, 목동고등학교 등 학교가 인접해 우수한 주거환경을 갖춘 지역이다. 신속통합기획으로 정비계획안 마련에 속도가 붙었다.

시는 주민 편의를 높이기 위한 여러 기반시설도 확충한다는 방침이다. 대상지 북측 신트리공원과 서측 계남근린공원과 연계한 근린공원을 설치해 목동지구 남측 거점 공원을 조성한다. 봉영여중과 목동고교변으로 소공원을 만들어 휴게 공간도 마련한다.

노인인구 증가를 고려해 노후화된 기존 사회복지시설을 확대한다. 대중교통 접근성을 더욱 높이고 새로 조성되는 근린공원과 연계해 공공청사를 신설할 계획이다.

아울러 북측 목동동로변과 인접도로 목동로3길변을 3m 넓히고 12단지와 사이도로인 목동동로2길을 1.5m 넓혀 자전거도로 및 보행공간도 확보한다.

단지에 공공보행통로를 설치해 인접 단지 등과의 보행 접근성을 개선하고 가로 활성화도 진행할 예정이다.

현재 목동지구 아파트 재건축사업은 신속통합기획 자문 사업을 추진 중이다. 최초 자문 이후 평균 11개월 만에 정비계획이 결정되고 있다. 시는 올해 안에 목동 14개 단지 모두 정비계획 결정을 목표로 추진 중이다.

최진석 서울시 주택실장은 "이번 결정으로 목동11단지는 정비계획 고시, 정비사업 통합심의(건축·교통·교육·환경 등)를 거쳐 건축계획 등을 확정하고 사업을 신속히 추진할 계획"이라며 "앞으로 주택공급 촉진 방안을 기준으로 집중공정관리를 통해 목동 14개 단지의 재건축사업을 신속하게 추진해 나가겠다"라고 했다.





