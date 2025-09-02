하나자산운용, 1Q 샤오미밸류체인액티브 신규 상장

하나자산운용은 2일 '1Q 샤오미밸류체인액티브 ETF'를 신규 상장한다.

샤오미를 중심으로 중국 대표 테크 기업에 투자하는 ETF다. 샤오미를 약 25% 비중으로 편입하고 나머지 약 75%는 관련 밸류체인 종목에 투자하는 액티브 상품이다.

ETF 비교지수는 Solactive-KEDI Xiaomi Focus China Tech Index로 샤오미 25%와 알리바바, 차이나모바일, 서니옵티컬, 센스타임, ACC 테크놀리지 등에 75%를 투자한다.

액티브 ETF인만큼 비교지수 대비 초과성과를 목표로 하며, 총 편입 종목은 20종목 내외다. 한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면 올해 국내 투자자들은 중국 및 홍콩에 상장한 주식 가운데 샤오미를 가장 많이 순매수했다. 뒤를 이어 알리바바, CATL, 유비텍로보틱스, SMIC 등이 차지하였다. 샤오미는 지난달 28일 보관금액 기준으로도 중국 및 홍콩 상장 주식 중 전체 1위에 올라 있다.

샤오미는 스마트폰 출하량 기준 동남아시아 1위, 유럽시장에서 2위를 발판으로 전 세계 시장에서 3위를 기록했다. 지난 6월 출시한 두번째 전기차 YU7 모델이 18시간 만에 24만대 판매되는 등 중국 대표 IT하드웨어 기업으로 거듭나고 있다. 샤오미의 글로벌 월간 활성 사용자수(MAU)는 7억명을 돌파했다. 하드웨어와 함께 자체 소프트웨어 생태계를 강화하고 있다.

김태우 하나자산운용 대표는 "샤오미는 특유의 양산 경쟁력과 소프트웨어 기술력을 기반으로 빠른 실적 성장세를 유지하고 있다"고 설명했다. 이어 "중국 정부가 중국제조 2035를 통해 첨단 제조업 육성을 위해 정책적인 지원을 이어나감에 따라 피지컬AI 시대에 샤오미를 비롯한 중국 제조업 기업들에게 수혜가 될 것으로 기대된다"고 덧붙였다.

하나자산운용은 '1Q 샤오미밸류체인액티브 ETF' 출시를 기념해 상장일인 2일 오후 6시30분부터 하나자산운용 공식 유튜브 채널을 통해 온라인 세미나를 진행한다.





