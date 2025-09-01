▲김석준씨(법무사·향년 68세) 별세, 최복례씨 남편상, 김동성(전자신문 전국부 수석기자)·김도은씨 부친상, 임보련씨 시부상 = 1일 오후 2시44분, 아주대병원 장례식장 11호실, 발인 3일 오전 9시, 장지 수원시 연화장.
[부고]김동성씨(전자신문 수석기자) 부친상
2025년 09월 01일(월)
