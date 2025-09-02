본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

신세계百, 한약방 브랜드 '경옥채'와 프리미엄 선물세트 출시

김흥순기자

입력2025.09.02 06:00

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청담동 한약사 부부 운영
추석 겨냥 단독 상품 선보여
최상급 유기농 원재료로 빚은 한방재 사용

신세계 백화점은 올해 추석 한약국 브랜드 '경옥채'에서 출시한 프리미엄 선물세트를 선보인다고 2일 밝혔다.


신세계백화점 더경옥 블랙에디션 리미티드. 신세계백화점 제공

신세계백화점 더경옥 블랙에디션 리미티드. 신세계백화점 제공

AD
원본보기 아이콘

경옥채는 서울 강남구 청담동에서 한약사 부부가 운영하는 프리미엄 한방 브랜드다. 전통 원료에 현대적 감각을 더해 젊은 세대부터 시니어까지 다양한 연령대의 고객층을 아우르며 빠르게 성장하고 있다.

신세계가 경옥채와 협업해 출시하는 대표 상품은 충남 금산 유기농 6년근 홍삼과 지리산 토종꿀을 더한 '더경옥 블랙에디션 리미티드'와 모임 전후 섭취하기 좋은 '경옥채해·소 세트'다.


블랙에디션 리미티드는 경옥채의 프리미엄 라인을 한 단계 업그레이드한 제품으로 국내산 산양산삼, 러시아 알타이산 녹용 등 귀한 원료를 더해 만들었다. 첨가물, 색소, 방부제를 일절 사용하지 않은 것이 특징이다. 가격은 120만원이다.


경옥채 해·소세트는 침향, 칡, 헛개나무, 꿀 등의 원료를 담았다. 씹어먹는 환 형태의 '해'와 액상차 형태의 '소' 두 가지로 구성해 명절 술자리나 모임 전후에 활용할 수 있다. 가격은 5개입 1세트 3만8000원이다.

경옥채는 지난달 신세계 강남점에서 프리미엄 델리존을 리뉴얼해 새롭게 마련한 '웰니스케어' 존에도 입점했다. 이를 기념해 오는 21일까지 30만원 이상 구매 고객에게 티·포크 세트와 찻잔을 선착순으로 증정한다.


최원준 신세계백화점 식품담당 상무는 "전통 원료에 현대적 감각을 더한 한방재 선물세트를 신세계 단독으로 선보인다"며 "건강하고 귀한 선물을 찾는 고객들에게 건강과 품격을 동시에 담은 특별한 추석 선물이 될 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3억짜리 로봇도 7000만원이면 '뚝딱'…짝퉁 거리, 로봇 메카로 변신했다[中 휴머노이드 리포트]① 3억짜리 로봇도 7000만원이면 '뚝딱'…짝퉁 거리, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

새로운 이슈 보기