한울원자력본부 후원, 울진청소년오케스트라 정기연주회 성료

한울본부, 문화예술 든든한 동반자

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)가 후원하고 울진청소년오케스트라가 주최·주관한 '2025 울진청소년오케스트라 정기연주회'가 지난 8월 30일 오후 2시 한울에너지팜 대강당에서 성황리에 마쳤다.

이번 연주회에서는 울진청소년오케스트라 단원들이 슈트라우스의 '박쥐 서곡', 지브리 애니메이션 '하울의 움직이는 성', '이웃집 토토로'의 OST 등 다채로운 곡을 연주해 관객들의 뜨거운 박수를 받았다.

특히 바이올린 협연자로 무대에 선 박현지(울진고 2학년)학생은 9살 때부터 바이올린을 시작해 오랜 시간 실력을 쌓아왔으며, 이번 무대에서 하이든의 '바이올린 협주곡 2번 G장조 1악장'을 완벽히 소화했다.

또 피아노 협연자로 황신휘가 무대에 올라 베토벤의 '피아노 협주곡 2번 3악장'을 열정적으로 연주했으며, 초청연주팀 Klang Im Plus와 울진청소년오케스트라의 합동 연주는 공연의 완성도를 높였다.

마지막 무대에서는 라라랜드 OST 'Another Day of Sun', 브람스의 '헝가리 무곡 제1번', 차이콥스키 모음곡 등이 연주돼 관객들에게 깊은 감동을 선사했다.

울진청소년오케스트라 전효실 단장은 "매주 토요일, 그리고 오늘 이렇게 큰 무대를 제공해줘서 진심으로 감사드린다. 지난 2월 지브리 콘서트에서도 무대에 설 수 있는 소중한 경험을 얻게 돼 아이들이 자신감을 키울 수 있었다"라며 "앞으로도 울진의 청소년들이 음악적 재능을 마음껏 발휘할 수 있도록 지도자로서 최선을 다하겠다"라는 포부를 전했다.

이세용 한울원자력본부장은 "아이들이 악기 연주를 통해 음악이라는 예술적 소양을 공고히 하고, 성인이 되어서도 이를 바탕으로 내면을 단단하게 할 수 있는 힘을 키워가길 바란다"며 "한울원전본부는 앞으로도 음악을 비롯한 다양한 문화예술 콘텐츠를 꾸준히 지원해 지역 청소년들이 더욱 풍요로운 감성과 꿈을 키워갈 수 있도록 따뜻한 동반자가 되겠다"고 말했다.





