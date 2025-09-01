본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

세종충남대학교병원, 소아전문응급 24시간 진료 확대

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.01 14:18

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

매주 월·화·금·토요일은 24시간 진료

세종충남대학교병원 전경. /사진= 대외협력홍보팀 제공

세종충남대학교병원 전경. /사진= 대외협력홍보팀 제공

AD
원본보기 아이콘

세종 충남대학교병원은 소아 전문응급의료센터의 24시간 진료를 1일부터 매주 월·화·금·토요일로 확대 운영한다고 밝혔다.


소아 전문응급의료센터는 올해 초 잇따른 전문의 사직으로 인한 의료진 부족으로 365일 24시간 운영이 어려워 지난 3월부터 6월까지 야간 진료(밤 10시부터 익일 오전 10시)를 제한하고 주간 진료(오전 10시 ~ 오후 10시)만 시행했다.

하지만 6월에 전문의 1명을 충원해 7월부터 수요일과 토요일에 한 해 24시간 진료를 운영했고, 최근 전문의 1명을 추가 충원해 5명의 소아 응급 전문의를 확보, 24시간 진료 가능한 날이 매주 월·화·금·토요일로 확대된 것이다.


이에 따라 소아 전문응급의료센터는 매일 오전 10시부터 오후 10시까지 주간(낮) 진료를 유지하면서 월·화·금·토요일에는 24시간 진료를 시행한다.


다만, 수요일과 목요일, 일요일에 한 해 오전 10시부터 오후 10시까지 주간 진료만 운영하는 한편 성인 응급진료는 365일, 24시간 정상 진료가 운영되고 있다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'배송완료' 알림에 칼퇴 했는데…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다

"콸콸 나오다 쫄쫄쫄" 75% 제한급수에 강릉 음식·숙박업소 절규

퀄리티 유지하고 '이것' 낮춰…'990원 소금빵' 기획자가 말한 비결

"박지성과 이혼 후 셋째 임신? 와우"…김민지, 가짜뉴스 직접 반박

긴장되는 배치 첫날…CPR로 시민 살린 경찰 실습생

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기