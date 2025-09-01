세종충남대학교병원, 소아전문응급 24시간 진료 확대

매주 월·화·금·토요일은 24시간 진료

세종 충남대학교병원은 소아 전문응급의료센터의 24시간 진료를 1일부터 매주 월·화·금·토요일로 확대 운영한다고 밝혔다.

소아 전문응급의료센터는 올해 초 잇따른 전문의 사직으로 인한 의료진 부족으로 365일 24시간 운영이 어려워 지난 3월부터 6월까지 야간 진료(밤 10시부터 익일 오전 10시)를 제한하고 주간 진료(오전 10시 ~ 오후 10시)만 시행했다.

하지만 6월에 전문의 1명을 충원해 7월부터 수요일과 토요일에 한 해 24시간 진료를 운영했고, 최근 전문의 1명을 추가 충원해 5명의 소아 응급 전문의를 확보, 24시간 진료 가능한 날이 매주 월·화·금·토요일로 확대된 것이다.

이에 따라 소아 전문응급의료센터는 매일 오전 10시부터 오후 10시까지 주간(낮) 진료를 유지하면서 월·화·금·토요일에는 24시간 진료를 시행한다.

다만, 수요일과 목요일, 일요일에 한 해 오전 10시부터 오후 10시까지 주간 진료만 운영하는 한편 성인 응급진료는 365일, 24시간 정상 진료가 운영되고 있다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr



