본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

‘페스타! 레트로60:답십리’ 이달 12~14일 개최

김민진기자

입력2025.09.01 09:08

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김홍준 감독의 필름 토크, 권해효 배우 GV
‘케이팝 데몬 헌터스’ 성우진 등 출연

1960년대 한국 영화의 심장이었던 답십리종합영화촬영소를 현대적 감각으로 재조명하는 ‘2025 페스타! 레트로60:답십리’가 이달 12일부터 14일까지 답십리영화미디어아트센터에서 열린다.

2025 페스타! 레트로60:답십리 게스트. 동대문구 제공.

2025 페스타! 레트로60:답십리 게스트. 동대문구 제공.

AD
원본보기 아이콘

‘경계를 넘어, 가장 새로운 1960’이라는 슬로건 아래 감독, 배우, 평론가, 변사 등 영화 주역들과 관객이 직접 소통하는 다채로운 만남의 장으로 펼쳐진다.


주요 프로그램으로는 권해효, 하성국 배우와 홍상수 감독 신작 ‘그 자연이 네게 뭐라고 하니’ 관객과의 대화(GV), 김민하 감독과 배우 강신희·정하담이 참여하는 ‘아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일’ GV가 준비됐다.

또한 김홍준 감독과 주성철 평론가가 답십리촬영소의 역사적 의미를 탐구하는 ‘필름 토크’, 1960년대 ‘김시스터즈’부터 가상 아이돌까지 스타 탄생사를 다룬 ‘스크린의 아이돌’ 세션이 열린다.


Z세대를 위한 ‘연고티비 진로 탐구생활’에서는 인기 에듀 크리에이터 ‘연고티비’가 미래 직업과 역량에 대한 이야기를 전한다. 무성영화 ‘검사와 여선생’ 변사 해설 공연, 마임 퍼포먼스 ‘찰리 채플린의 초대’, 동답초 어린이 합주단 영화 OST 연주회 ‘씨네키즈 필름 콘서트’ 등 라이브 공연도 풍성하게 진행된다.


동대문문화재단은 “영화인들과 관객이 시간의 경계를 넘어 소통하고 공감하는 축제가 될 것”이라며, “한국 영화의 과거, 현재, 미래를 잇는 뜻깊은 경험이 될 것”이라고 기대감을 밝혔다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다" 유튜버 슈카 사과 '990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 방산, 폴란드 집결… 폴란드형 K2 전차 최초 공개

"박지성과 이혼 후 셋째 임신? 와우"…김민지, 가짜뉴스 직접 반박

'990원 소금빵' 난리에 슈카월드 "자영업자 비난 의도 아냐" 사과

툭하면 고장나는 청소기…전문가가 밝힌 '금지 물질'의 정체

건물 옥상서 돌 날아와 차량 '퍽'…사람도 맞을 뻔 '아찔'

고용부·경찰, '청도 열차 사고' 관련 코레일 압수수색

"이게 평점 1위 맞아?"… 배달앱 리뷰 조작 의혹 터졌다

새로운 이슈 보기