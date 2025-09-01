생활패턴 읽고 최적화…LG전자, 차세대 AI 홈 솔루션 공개

말하면 알아듣고 필요한 가전 자동 가동

LG IoT 디바이스 9종도 함께 공개 예정

LG전자가 한층 똑똑해진 '미래적인 집'을 선보인다. LG전자의 인공지능(AI) 홈 허브 'LG 씽큐 온(ThinQ ON)'을 중심으로 AI 사전들과 사물인터넷(IoT) 기기를 하나로 연결하는 통합 AI 홈 솔루션이다. 사용자와 매끄러운 대화는 물론, 생활패턴까지 읽어 최적의 서비스를 제공한다.

LG전자는 오는 5일 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회인 '국제가전박람회(IFA) 2025'에서 통합 AI 홈 솔루션을 선보인다고 1일 밝혔다. 폭넓은 연결성을 자랑하는 AI 홈 허브 'LG 씽큐 온'을 시작으로 연내 출시를 계획 중인 'LG IoT 디바이스' 9종도 함께 공개할 계획이다.

LG 씽큐 온은 생성형 AI를 통해 고객과 대화하며 맥락을 이해하고, 생활 패턴을 학습해 자동으로 최적의 환경을 조성한다. 예컨대 "나 이제 잘래"라고 말하면 씽큐 온은 조명·커튼 제어, 에어컨 온도 조절, 공기청정기 저소음 모드 변경 등을 제안한다. 일상 표현을 이해하고 적절한 취침 루틴을 제안하고 실행하는 것이다. 한 번에 여러 가지 명령을 내리거나 공간별로 기기를 제어하는 것도 가능하다.

연내 출시할 'LG IoT 디바이스' 9종은 이 같은 AI 홈 경험에 직관성과 편리성을 더한다.

새롭게 공개되는 LG IoT 디바이스 9종은 ▲스마트 도어락 ▲보이스 컨트롤러 ▲스마트 버튼 ▲스마트 플러그 ▲스마트 조명 스위치 ▲공기질 센서 ▲온습도 센서 ▲도어 센서 ▲모션·조도 센서 등이다. 씽큐 앱을 통해 한 번에 편리하게 제어할 수 있다. 공간에 잘 어울리는 깔끔한 디자인과 편리한 사용성으로 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽히는 '레드닷' 'iF 디자인 어워드'에서 각각 수상했다.

생성형 AI를 탑재해 고객과 대화하며 맥락을 이해하고, 생활 패턴을 학습·예측해 자동으로 최적의 환경을 조성하는 AI 홈 허브 'LG 씽큐 온'. LG전자

각 방에 보이스 컨트롤러를 설치한 고객은 거실의 씽큐 온을 중심으로 집안 어디서든 가전과 IoT 기기를 대화로 제어할 수 있다. 스마트 도어락을 통해 아이가 문을 열고 들어오면 보호자에게 알림을 보내고, 고객이 미리 설정해 놓은 루틴에 따라 에어컨·공기청정기 등을 자동으로 가동한다. 취침 시 전체 조명은 끄면서 무드등·공기청정기 등을 작동하는 복잡한 과정도 버튼 하나로 실행할 수 있다.

특히 스마트 기능이 없는 가전도 원격 제어가 가능하다. 예를 들어 스마트 플러그를 헤어드라이어나 선풍기 등에 연결하면 외출 이후 원격으로 전원을 차단할 수 있고, 스마트 조명 스위치를 설치하면 조명을 음성이나 원격으로 간편하게 전원을 켜고 끌 수 있다. 이 밖에도 습기에 취약한 베란다 또는 드레스룸에 온습도 센서를 부착하면 습도가 높아졌을 때 씽큐 온이 에어컨이나 제습기를 가동한다.

정기현 LG전자 HS플랫폼사업센터장(부사장)은 "생성형 AI를 탑재한 'LG 씽큐 온'은 고객의 생활을 혁신적으로 바꿀 통합 AI 홈 솔루션의 핵심"이라고 강조했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



