경기도, 70세 이상 교통비 지원사업 시행…연 최대 36만원 환급

1일부터 이천시·동두천시·양평군 읍면동 행정복지센터서 신청·접수

수도권 교통수단 이용 요금 연 최대 36만원까지 지역화폐·현금 환급

경기도가 어르신들의 교통비 부담을 덜고 대중교통 이용을 활성화하기 위해 70세 이상 어르신을 대상으로 교통비 지원 사업을 시범 시행한다.

70세 이상 어르신 대상 교통비 지원 사업(동두천시). 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 이천시, 동두천시, 양평군에서 우선 시행되며, 기존 어르신 지하철 무임 이용 카드인 G-PASS 카드 혜택에 더해 시내버스, GTX 등 수도권 교통수단 이용 요금을 지역화폐나 현금으로 환급한다.

도는 70세 이상 도민이라면 소득과 연령에 관계없이 연 최대 24만원까지 교통비를 환급하며, 운전면허를 소지하고 있지 않는 어르신의 경우 추가 인센티브를 더해 연 최대 36만원까지 교통비를 환급한다.

사업 신청을 희망하는 어르신은 9월 1일부터 시군별 읍면동 행정복지센터를 통해 대면 신청할 수 있으며, 신청서류는 신분증, G-PASS 카드(우대용 교통카드), 본인 명의 지역화폐 카드 또는 통장 사본이다. 9월 한 달간은 신청자가 몰릴 것으로 예상돼 출생 연도별 지정된 날짜(출생 연도 끝자리 1·6-월요일, 2·7-화, 3·8-수, 4·9-목, 5·0-금)에 따라 순차적으로 접수하며, 10월부터는 출생 연도에 관계없이 신청할 수 있다.

교통비 환급은 2025년 4분기(10월~12월) 이용분부터 적용되며 환급은 분기별 정산으로 2026년 1분기부터 지급된다. 구체적인 신청 방법은 시군별 읍면동 행정복지센터에서 안내받을 수 있다.

도는 이번 시범 사업 시행 과정에서 어르신 만족도, 소요 재원, 제도 개선 사항 등을 면밀히 분석해 사업 확대 방향을 검토할 계획이다.

윤태완 경기도 광역교통정책과장은 "이번에 시행하는 어르신 교통비 지원 사업은 고령층의 이동권 보장과 대중교통 이용 촉진을 위한 교통 복지 정책"이라며 "앞으로도 어르신을 포함한 교통약자의 교통비 부담을 줄이고 이용 편의를 높이는 교통비 지원 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>